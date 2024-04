Vicent Mompó rep en la Diputació a la Selecció Valenciana de Pilota

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, va rebre este dimecres en el Saló de Plens de la corporació provincial a les seleccions valencianes de pilota masculina i femenina, amb l'objectiu de retre'ls homenatge després dels èxits obtinguts en el Campionat d'Europa que es va celebrar la setmana passada en la localitat portuguesa de Freixo d'Espasa à Cinta. En esta competició, l'equip masculí es va proclamar campió Absolut del continent, mentre que el conjunt femení va aconseguir una meritòria medalla de bronze en la seua categoria.

Declaracions

Davant la presència del president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, el president d'honor de la Confederació Internacional de Pilota a Mà, José Luis López, el cos tècnic i els jugadors de totes dues seleccions, Mompó ha aprofitat l'acte per a fer una crida a la unitat de tots els estaments que formen part de la pilota. “Hem de continuar treballant tots en la mateixa direcció. És clar que les administracions públiques han de donar suport a este esport, i de fet la Diputació és ara mateix la institució que més ajuda està prestant. Però per a aconseguir donar un impuls de veritat a la pilota és necessari que us impliqueu els que sou part d'ella, aportant cadascun el que sabeu”, ha manifestat el president de la corporació provincial.

Per part seua, el president de la Federació, Vicent Molinés, ha agraït “tindre un president provincial que aposte d'esta manera per la pilota, que és una cosa que posa els pèls de punta. Queda clar que la voluntat de totes les parts és fer créixer la pilota a tots els nivells, per a això hem de començar per potenciar la imatge d'este esport”.

Vicent Mompó també ha subratllat el paper fonamental que juguen els propis pilotaris, que “sou un vertader exemple per als més xicotets. Vosaltres podeu fer que cada vegada més gent practique pilota”, i ha fet una menció especial a les jugadores. “Estem aconseguint que cada vegada més xiques s'incorporen a este món, i això és un pas molt important”, ha assenyalat.

Mompó ha fet una crida a la unitat de tots els estaments de l'esport autòcton per a fer créixer aquesta modalitat. / Abulaila

Homenatge a José Luis López i lliurament d'obsequis

L'acte ha finalitzat amb el reconeixement a la trajectòria de José Luis López, president d'honor de la Confederació Internacional de Pilota a Mà, qui ha destacat “l'expansió que està vivint la pilota en els últims anys a països en els quals estava desapareixent”.

A més Vicent Mompó ha obsequiat al president de la Federació de Pilota Valenciana amb una figura confeccionada per membres de la Fundació Espurna, una entitat dedicada a l'atenció integral de persones amb discapacitat intel·lectual. Per part seua, els membres de la Selecció Valenciana de Pilota han entregat al president de la Diputació la samarreta oficial de l'equip autonòmic.