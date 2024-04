La Selecció Valenciana és campiona absoluta d’Europa

El Campionat d’Europa de Pilota a mà toca la seua fi. En l’última jornada vam tindre un matí d’alegries i una vesprada amb dos medalles més. En la modalitat més important del campionat, les Llargues, la Selecció Valenciana de pilota és la nova campiona d’Europa.

Els quatre punts que atorga el campionat, sumat als quatre de la modalitat de Joc Internacional i als dos aconseguits en Frontó portuguès proclamen a la Selecció Valenciana masculina com a la nova campiona absoluta d’Europa.

Els pilotaris dirigits per Juanma Garrido, Arnau Oliver i Ana Belén Giner van aconseguir la medalla d’or després de vèncer 6 per 4 en la final als Països Baixos, a qui ja havien vençut en la partida inaugural de la modalitat per idèntic resultat. Abans, havien guanyat amb més facilitat en semifinals els belgues per un tanteig de 6 per 2. La Selecció de Bèlgica va perdre la final de ‘consolació’ davant el País Basc poc després.

La final de Llargues va ser una partida molt disputada entre els dos millors equips de la modalitat. Diego, Jose Luis, Pere Roc II, Giner i Nacho van ser els cinc escollits per a la final. Inici disputat amb un equip valencià que sempre inspirava confiança en el seu joc.

Els holandesos agafaven la davantera en el marcador amb el 4 per 3, però el bon joc coral dels cinc integrants de l’equip titular en la final van poder capgirar el marcador i emportar-se l’entorxat de la categoria ‘reina’. Els grans traures de Diego i Jose Luis sumat al espectacular nivell de Giner, Nacho i Pere Roc II van decantar la final cap al costat valencià. Finalment, 6 per 4 i campions d’Europa de Llargues.

Subcampions en Frontó portuguès masculí i bronze en el frontó femení

En Frontó portuguès, la delegació valenciana va sumar dos medalles més. En la categoria masculina, van vèncer en les semifinals després de una gran remuntada. Seve, Salelles i De la Vega van adquirir el bitllet per a la final malgrat començar perdent 5 per 9. Van poder donar-li la volta abans que es posara a ploure per al 20 per 11 final.

En la final masculina contra País Basc, Seve, De la Vega i Salelles no van poder fer res davant els pilotaris del País Basc que s’han emportat l’or per un tanteig final de 5-20. El subcampionat els va donar dos punts més, els que els certificava com a campions absoluts d’Europa.

En la categoria femenina, Victoria, Ana i Amparo van jugar la partida pel tercer i quart lloc. Van fer una partida notable per guanyar Països Baixos i finalitzar amb una medalla de bronze. Les valencianes es van acabar imposant per un marcador de 20-11 i obtenen la medalla de bronze en el còmput global de la classificació. El País Basc, que va guanyar la final davant el Regne Unit, és la selecció campiona en la categoria femenina.

QUADRE D’HONOR DE LLARGUES

1r Comunitat Valenciana

2n Països Baixos

3r País Basc

QUADRE D’HONOR DE FRONTÓ PORTUGUÉS MASCULÍ

1r País Basc

2n Comunitat Valenciana

3r Bèlgica

QUADRE D’HONOR DE FRONTÓ PORTUGUÉS FEMENÍ