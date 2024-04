La Selecció Valenciana passa a semifinals de Llargues amb ple de victòries

La tercera jornada del Campionat d’Europa de Pilota a Mà es va saldar amb el pas a semifinals en la modalitat ‘reina’, la de Llargues i en la de Frontó portuguès femení i amb el bronze aconseguit en One Wall femení. Quart lloc per a la delegació valenciana en One Wall masculí.

El matí va començar donant el tret d’eixida a les modalitats de frontó portugués femení i de llargues. En frontó portuguès femení, el combinat valència es va estrenar amb victòria davant Portugal per un tanteig de 20 a 5. En la segona partida de la fase de grups van caure davant Països Baixos per un ajustat 17 per 20. Amb aquests resultats, les valencianes van passar com a segones de grup i es van enfrontar en semifinals contra Regne Unit, primera selecció de l’altre grup. Ana, Irene i Victòria no van poder contra les angleses, que es van imposar per un 14 per 20 final. El combinat femení lluitarà hui per la medalla de bronze.

Ana Puertes trau en frontó portugués / FEDPIVAL

En la modalitat de llargues, la Selecció Valenciana estarà en semifinals després de sumar un ple de victòries en la fase regular. En la partida inaugural, la Selecció Valenciana es va emportar un important triomf per a la confiança en vèncer Països Baixos amb remuntada inclosa. Partida difícil, va ser com una ‘final anticipada’ que van poder remuntar després d’anar perdent 4 per 2 en el marcador. El bon joc coral i les tretes de Diego a l’últim joc van assegurar una victòria clau per poder finalitzar com a primers de grup.

En la segona i la tercera partida de la fase de grups, la Selecció Valenciana masculina va superar amb claredat els combinats de França i Regne Unit per idèntic tanteig, 6 per 0. D’aquesta manera van certificar el seu bitllet per a semifinals on lluitaran per entrar a la final contra Bèlgica. L’altra semifinal la jugaran el País Basc contra Països Baixos.

Bronze en One Wall femení

En la modalitat de One Wall, la Selecció Valenciana femenina caigueren en les semifinals però van sumar una gran victòria en la final de consolació. Ana i Amparo van perdre les semifinals contra País Basc (0-2) però van vèncer contra Regne Unit i es van endur el bronze per un doble 21-12 per al 2-0 final. D’aquesta manera, conclouen com a terceres classificades i sumen un punt per al còmput global del campionat.

Sacha, Salelles i Seve van caure davant Bèlgica en semifinals i en la final pel tercer i quart lloc contra País Basc pel mateix marcador (2-0). En la partida pel bronze van perdre en el primer set per un ajustat 21 a 20 amb un gran Sacha, mentre que en el segon set van eixir derrotats per 21-16 per al 0-2 definitiu. Finalitzen quarts en la classificació general.

Amparo i Ana aconsegueixen el bronze en One Wall / FEDPIVAL

Més autoritats acompanyant a la Selecció

En la part final del Campionat d’Europa celebrat a Freixo de Espada à Cinta (Portugal) la delegació valenciana va rebre la visita del Director general de l'Esport, Luís Cervera, i del coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho. Després de l’estància durant els primers dies del president de la Diputació, Vicent Mompó, la Selecció Valenciana ha rebut un nou suport polític.