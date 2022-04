La I Copa President de la Diputació d'Alacant de raspall d'elit femení va completar este diumenge la fase regular als trinquets d'Ondara i Benidorm i ja ha triat els equips que es disputaran el campionat tant a Primera com a Segona categoria. El pròxim dissabte, dia 30 d'abril, al trinquet "Abelardo Martínez" de Petrer es veuran les cares Irene i Mar contra Ana i Amparo, d'una banda, i Natalia i Marina contra Erika i Àngela, d'altra. Les guanyadores inscriuran els seus noms com les primeres a aconseguir aquest títol.

Tant a Ondara com a Benidorm, les partides de l'última jornada, jugades pel matí, van resultar vibrants i molt equilibrades. Al trinquet 'Alcalde Vicente Pérez Devesa' de Benidorm, les finalistes de Primera, ja amb el bitllet per a Petrer a la butxaca, oferiren un magnífic aperitiu del que es pot viure d'ací a uns dies. Tant Ana i Amparo com Irene i Mar es buidaren per a colpejar primer i arribar unflades de moral a la final.

Van ser les blaves, Irene i Mar, les que aconseguiren el seu objectiu. Van ser les primeres a trencar la treta de les seues rivals i es ficaren amb un interessant 15-5 al marcador, però les roges remuntaren i establiren l'igualada a 15. Després de dos jocs on la calor i el cansament va fer mossa en les jugadores, les blaves van estar més encertades i s'emportaren la partida per 15-25.

La partida de Segona havia de decidir l'equip que acompanyava a Natalia i Marina a la final. Erika i Àngela, de roig, i Marta i Fanni, de blau, estaven oferint una partida 'dauera' a la qual cada joc que les blaves sumaven des de la treta era respost per les roges quan arribava el seu torn. Amb 10-15 al marcador i traure roig, la partida es va suspendre per la lesió de Marta a la cuixa. D'aquesta manera, seran Erika i Àngela les que lluiten pel títol.

Va ser la nota negativa d'un matí festiu a Benidorm que comptà amb la presència tant de l'alcalde de la localitat, Antonio Pérez, com de les regidores d'Esports i Igualtat, Mariló Cebreros i Ángela Zaragozí, el coordinador del trinquet, Vicent Buigues, i el responsable del CPV Benidorm, Toni Calvo, i en el qual les partides van tindre a més un objectiu benèfic en favor de l'associació Anémona Marina Baixa, que va voler homenatjar a les jugadores amb diferents obsequis.

A Ondara les dos partides també van ser molt disputades, fins el punt de que el marcador va reflectir sengles 20-20 i a dos al antic i recentment reformat trinquet ondarenc, on la calor també va ser protagonista amb l'afegit de tractar-se d'un recinte descobert. El duel de Primera, retransmés en directe per Proximia TV, enfrontà a Aida i Myriam, de roig, contra Victoria i Anabel, de blau. Sense opcions d'accedir a la final, les quatre ho donaren tot i bona mostra va ser el primer joc, en el qual les roges gaudiren d'un val-net per a trencar la treta i les blaves acabaren establint el 0-5.

La partida va ser 'dauera' fins el 15 iguals. Va ser al següent joc quan Aida i Myriam trencaren el traure de Victoria i es ficaren 20-15 i treta, i disposaren a més d'un val per a fer-se amb el triomf. Les blaves reaccionaren, trencaren des del rest i fixaren el 20 iguals. A l'últim joc, després d'un val per a cada equip, Victoria i Anabel s'emportaren el gat a l'aigua.

Una situació pareguda es va viure a la partida de Segona, on Natalia i Marina, ja finalistes, i Aina i Joana, sense possibilitats de lluitar pel títol, arribaren al 20 iguals després d'un enfrontament maratonià. Amb Natalia i Marina al dau, va ser després del segon val quan les roges s'endugueren la victòria, que les fa arribar a Petrer amb tres triomfs en tres jornades.

Les partides d'Ondara també comptaren amb suport municipal, amb la presència de l'alcalde, José Ramiro, i les regidores d'Esports i Igualtat, Mar Chesa i Raquel Mengual, i la col·laboració tant de l'Escola Municipal com del CPV Ondara, a més del vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana Vicent Molines.