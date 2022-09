No podien deixar escapar l’oportunitat. Puchol II i Conillet, equip representatiu de La Pobla de Vallbona, jugaren a Pelayo amb la urgència de no haver-hi sumat cap unitat en la XV Copa Caixa Popular d’escala i corda. Un problema que ahir va resoldre amb folgança en véncer a Soro III i Nacho, conjunt de Benidorm, per 60-25.

Això es va viure des del primer moment. Puchol II i Conillet havien caigut en la jornada inicial i en un format tan curt com el de l’actual edició, significava jugar-seu a cara o creu en la data final. Per la seua part, Soro III i Nacho afrontaven el duel amb la tranquil·litat de tindre el bitllet assegurat. Amb tot açò, Puchol II i Conillet no van deixar que els seus rivals acumularen més de dos quinzes en els tres jocs inicials a Pelayo. Soro III i Nacho van respondre amb dos tantejos consecutius, però es van quedar ací. Puchol II va liderar com li correspon al número u de la modalitat, mentre que Conillet era una muralla defensiva i carregava quan era necessari. Una repartició de tasques que feia que els blaus no trobaren el forat per a fer mal als contrincants i que va desencadenar en la victòria roja. Ara, els poblans es jugaran el bitllet amb José Salvador i Javi el pròxim divendres a Vila-real.