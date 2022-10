La segona fase de la Copa Caixa Popular continua avançant en les dues modalitats, però ja han quedat establertes les dates i seus de la fase final.

La Copa Caixa Popular de raspall va començar abans i per tant també conclourà abans. El títol es resoldrà al trinquet del Genovés el dissabte 29 d’octubre.

Pel que fa a les semifinals, una eliminatòria es completarà el divendres 21 d’octubre a Piles on s’enfrontaran el primer classificat del Grup A contra el segon del Grup B.

L’altra semifinal es jugarà el dissabte 22, al trinquet de Bellreguard, amb l’enfrontament entre l’equip que haja sigut primer en el Grup B contra el segon del Grup A.

En la Copa Caixa Popular d’escala i corda, la gran final es disputarà al trinquet de Vilamarxant el dissabte 5 de novembre.

Pel que respecta a les semifinals, la primera tindrà lloc al trinquet de La Pobla de Vallbona el divendres 28 d’octubre amb el duel entre el primer classificat del Grup A i el segon del Grup B.

La segona semifinal es resoldrà el dissabte 29 d’octubre al trinquet Pelayo amb l’enfrontament entre el primer classificat del Grup B contra el segon del Grup A.

Les entrades es podran adquirir en els trinquets en qüestió i les de les finals, a més, en el web de la Fundació per la Pilota Valenciana.

Copa 2

En la Copa 2 Caixa Popular també han quedat establertes les dates de la fase final.

La final de raspall es jugarà al trinquet de La Llosa de Ranes el 28 d’octubre mentre que el títol d’escala i corda es resoldrà el divendres 4 de novembre a Vila-real.

Les semifinals coincidiran en dia i trinquet amb les anunciades en la Copa Caixa Popular i es jugaran just abans que les de la competició absoluta amb l’excepció de l’eliminatòria programada a Bellreguard, on l’ordre serà invers per la retransmissió en directe per À Punt de la semifinal de la Copa Caixa Popular de raspall.