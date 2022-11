El trinquet de Pedreguer va viure una autèntica festa amb les finals del VI Trofeu Mixt Masymas que engloba les dues modalitats professionals, raspall i escala i corda, i que va deixar els marcadors amb la màxima igualat possible. Puchol II i Pere van resultar campions en la versió escaletera en guanyar a Francés i Nacho per 60-55, mentre que en la raspada, Iván i Canari alçaren el títol en aconseguir el triomf sobre Salelles II i Brisca per 25-20.

La victòria de Puchol II i Pere va ser sofrida perquè segons el moment que es vivia a la partida, podia caure per a qualsevol costat. El resultat deixa a les clares la igualtat que es va reflectar amb Francés i Nacho. Les galeries lliures van ser un factor que a la llarga va afavorir als vencedors, ja que en els tantejos finals van servir per a definir el triomf. Amb este condicionant, Pere va desplegar la potència que guarda al braç per a evitar a Nacho i minvar el joc blau. Per la seua part, Puchol II només va cometre una errada no forçada en tot el duel i la recompensa va arribar amb un rebot directe a la galeria que va significar el quinze final.

Després que els rojos sumaren tres jocs d’inici, Francés i Nacho van començar a acoblar-se millor per a remuntar el marcador (35-40). En el moment que el mitger va entrar en joc, el rest va guanyar en seguretat i la fiabilitat va ser màxima. Puchol II i Pere no van deixar que els blaus s’escaparen en el lluminós i van recuperar l’avantatge en l’electrònic (50-40), encara que la final tenia més a dir. Francés i Nacho van superar-se per a ficar-se per davant de nou (50-55), però el duel va concloure amb la victòria dels rojos.

El raspall no es va quedar arrere, ja que el marcador denota la competitivitat que també es va viure en la segona final disputada a Pedreguer.

En este cas, Iván i Canari també van imposar-se d’inici a còpia de carregar fort en la treta i treballar-se el quinze des del dau, i de contrarestar la pegada de Salellles II per a encarar la galeria des del rest. Això no obstant, Salelles II i Brisca van igualar a 15, també amb la mateixa tàctica.

Després de repartir-se els següents jocs des del rest, Iván i Canari van imposar el seu domini, encara que van haver de capgirar un ‘val’ blau en contra.