El trinquet de Pelayo va definir ahir els primers passos per a acabar de configurar la Lliga2. Els equips de Pablo de Borriol i Vicent de Vinalesa van adjudicar-se l’anada de les prèvies que atorguen la classificació als rests amb el mateix resultat de 60-50. Pablo de Borriol i Morret van véncer a Capellino i Muedra II, mentre que Vicent de Vinalesa i Álvaro Mañas van superar a Carlos Donat i Javi Campos.

Tornada

Esta victòria encara no significa res, ja que la tornada tindrà lloc el pròxim dijous també a la catedral. En la tornada del dia 15, l’ordre de les partides serà invers. Primer jugaran Vicent de Vinalesa i Álvaro Mañas contra Carlos Donat i Javi Campos i a continuació Pablo de Borriol i Morret contra Capellino i Muedra II. L’equip vencedor serà aquell que aconseguisca dos victòries, independentment del resultat. Si en la tornada guanya la parella que va caure en l’anada, el bitllet es jugaria amb un desempat.

Cal esmentar que la igualtat en la posició de rests va motivar la disputa d’estes eliminatòries per acabar de completar les dues places restants, dels set en total.

La Lliga 2 prendre forma

La Lliga 2 és principalment un aparador per als joves que treballen per a arribar a la primera línia de la pilota professional. Això no exclou la presència d’alguna figura que s’ha quedat sense opcions de jugar la Lliga CaixaBank i fins i tot n’hi ha pilotaris que alternen els dos campionats.

En raspall es jugarà per parelles i en escala i corda en trios, perquè s’ha optat per potenciar la figura del feridor.