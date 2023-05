Els innovadors quarts de final del XXXVII Campionat Individual de raspall - Trofeu President de la Generalitat Valenciana comencen a agafar forma. El Grup A es va tancar amb la classificació de Marrahí. El de Castelló va aconseguir el bitllet després de superar a Ian en una partida sabatera (25-0) celebrada al trinquet de Bellreguard.

Així, Marrahí acompanya a l’altre classificat procedent dels huitens de final, Moltó. Un grup que es completa amb Tonet IV i Vercher, encara que en este cas, ambdós pilotaris entren directament a esta ronda en ser semifinalistes en l’edició anterior.

La partida

Respecte a la partida, la veritat és que Marrahí no va patir molt, tal com dictamina el resultat final. Ian no va poder fer mal al seu rival i es va quedar a zero. El de Senyera no va estar fi per a executar el seu clàssic joc en el mà a mà. Sempre regular, Ian va veure com Marrahí es va adjudicar cada tanteig. Per la seua part, el de la Ribera Alta va transmetre seguretat en tot moment per a no veure perillar la classificació.

Murcianet passa a quarts a la carrera

El Campionat Individual - Trofeu President de la Generalitat en la modalitat de raspall va visitar el trinquet de Castelló per a completar la penúltima eliminatòria dels huitens de final, que no va tindre massa història. I és que Murcianet va passar per damunt de Badenes, a qui va superar a la carrera pel resultat de 25-0.

Mitja hora escassa va necessitar el mitger campió de la Lliga per a superar al rest de Xeraco. En cap dels cinc jocs hi hagué batalla. Murcianet pegava fort i Badenes patia en cada pilotada fins que concedia el quinze o una rematada clara per al seu rival, que les va aprofitar totes.

En acabar, Badenes va manifestar que va acusar el fet de no tindre tocat el trinquet de Castelló i que no es va adaptar a les característiques del pis. I cal creure-li, perquè en veritat és un pilotari que sol plantejar molta contra en les partides mà a mà.

Murcianet, per la seua part, va deixar clar que continua tan fort com en la Lliga i que serà un rival complicat de batre en la lligueta dels quarts de final.

El de Castelló jugarà eixa pròxima ronda en el Grup B, on també estaran Salelles II i Iván pel fet de quedar segon i quart respectivament en l’edició de l’any passat.

Hui a Xeraco i la pobla

Els huitens de final conclouran hui al trinquet de Xeraco amb el duel entre Vicent i Seve. El vencedor serà el quart component del Grup B de quarts de final. Per noms, la partida és molt atractiva pel fet d’enfrontar dos figures de referència, cadascuna en la seua posició.

Seve fa temps que es va marcar l’objectiu d’optar a guanyar la competició, encara que en les darreres edicions no ha tingut sort, principalment per les lesions. Vicent hauria de ser un candidat per les seues condicions, però encara no ha fet el pas per a ser favorit.

Escala i corda

En la modalitat d’escala i corda, al trinquet de La Pobla de Vallbona continuen hui les prèvies amb l’enfrontament entre Bueno i Álvaro Gimeno.

També pot ser una bona confrontació tenint en compte que el mitger de Meliana és un especialista del mà a mà i que el pilotari de Massalfassar arriba pletòric per la consecució de la Lliga.