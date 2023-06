El Campionat Individual - Trofeu President de la Generalitat de raspall ja té en Tonet IV al seu primer semifinalista. El campió de les tres últimes edicions va aconseguir la classificació ahir en superar Marrahí per 25-10 en partida disputada al trinquet d’Oliva, que va registrar una molt bona entrada. El fet que Tonet IV passe a semifinals era una cosa esperada; el que calia comprovar era de quina manera accediria competint en un grup on s’ha trobat amb dos excampions i un ferm aspirant.

La mala sort a manera de lesió ha deixat Vercher sense oportunitat, un any més, de demostrar que efectivament és una alternativa. En el camí de Tonet IV quedaven, per tant, Moltó i Marrahí. Al de Barxeta, quatre vegades campió, el va superar amb autoritat en el seu debut en la lligueta dels quarts de final. I ahir, Marrahí tampoc va poder optar a la victòria davant el mitger del Genovés, encara que li va fer suar bona cosa.

La partida

Tonet IV va començar al dau i va sumar amb solvència; com és ell, pegant fort i ràpidament, sense deixar respirar al rival, que ja en tenia prou en llevar-se-la de damunt. A continuació, el campió tornava a anotar, ara el rest, també dominant i en aprofitar les errades del rival, algunes forçades i unes altres no.

Semblava que la partida es resoldria prompte; però si Marrahí està bé, és un fora de sèrie. I el de Castelló va traure la bravura i la casta per a fer dos jocs seguits i igualar a 10; el primer molt treballat al rest i l’altre manant amb el traure.

I com va reaccionar el número u davant el contratemps? Doncs apretant més. Tonet IV va pujar una marxa per a fer el joc del dau amb solvència i després anotar al rest tombant el val de Marrahí en una lluita que va posar al públic dempeus. No solament això, Tonet IV es va refer en el joc posterior, el definitiu, d’un val-net en contra que Marrahí havia aconseguit amb grans restades i rematades.

Per tant, Tonet IV passa a semifinals fent por, per la manera de jugar i per la capacitat que té per a superar els moments complicats.

A cara o creu

L’altra plaça de semifinals del Grup A serà per a Marrahí o per a Moltó, que s’enfrontaran el diumenge a Xàbia.