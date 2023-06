La segona part de la temporada de pilota conclourà el pròxim dissabte amb la final del XXXVIII Campionat Individual d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana. Ho farà amb el gran aspirant abans que començara la competició. Puchol II repeteix per quart any consecutiu en la disputa pel títol. Des de 2020, el de Vinalesa s’ha erigit en el gran emblema de la seua modalitat i ningú li ha pogut tossir, només Pere Roc II, encara que no en una final. Tot i que enguany eixe favoritisme va tremolar a la semifinal, el número u afronta el desafiament d’aconseguir el que seria el sisé títol individual en el seu palmarés. Puchol II només ha perdut una final del mà a mà, la primera, i enfront tindrà a altre pilotari que sap bé què significa competir per ser el millor de l’escala i corda.

Tercera final per a Pere Roc II Pere Roc II es troba a les portes de la tercera final de l’Individual en la seua carrera esportiva. El de Benidorm és un autèntic especialista en el joc individual i la seua esquerra el converteix en un malson per als seus rivals. Pelayo decidirà al campió. La continuïtat de Puchol II o la guinda a una trajectòria envejable com la de Pere Roc II. A més de la partida pel títol, el Campionat Individual no s’atura ací, ja que el dia d’abans es jugarà a Vilamarxant pel tercer i quart lloc entre Marc i De la Vega. Puchol II, gran protagonista Són molts anys on Puchol II és protagonista en l’Individual. Podria dir-se fàcilment que el de Vinalesa ja ha deixat una empremta en la història de la pilota com abans Soro III. Un títol més per a Puchol II significaria igualar amb el de Massamagrell, Sarasol I i el Genovés amb sis entorxats i canviar la perspectiva cap als onze d’Álvaro, àrdua tasca. Per la seua part, Pere Roc II podria arrodonir la seua vitrina amb el campionat que complete les tres grans al seu palmarés, l’Individual. En 2015, Puchol II va viure la primera de les set finals que tindrà en l’Individual, comptant la del pròxim dissabte. Aleshores, el de Vinalesa va caure amb Soro III. Una cita que es repetiria a l’any següent amb més fortuna per a Puchol II. A partir d’ací, la rivalitat entre ambdós rests de l’Horta Nord es va girar en llegendària, encara que entremitjos apareixia un pilotari de Benidorm que tractava d’escriure el seu nom per davant. Pere Roc II va arribar a la final en l’any 2017. En este cas, el benidormer també va caure contra Soro III, però no seria l’única oportunitat del de la Marina Baixa. En eixa temporada, Pere Roc II va ser el botxí de Puchol II en els quarts de final, però el de l’Horta Nord es va revenjar on més importa, a la final del 2018. Final de 2018 Puchol II i Pere Roc II es veien les cares per primera vegada en una final del Campionat Individual. Tot i el precedent de l’any anterior, esta volta era Puchol II el que guanyava amb un ajustat 60-55 a Pelayo. Era el segon títol del vinalesí i la segona final perduda de l’alacantí. Des d’aleshores, ambdós finalistes només es van poder enfrontar en el mà a mà de l’any passat. Va ser a la semifinal. Puchol II va haver de realitzar una gran performance per a capgirar un resultat advers contra Pere Roc II a Guadassuar (60-50). Enguany, Pere Roc II ha estat l’únic en derrocar a Puchol, a la lligueta de quarts per 60-45 a Vila-real. La final tornarà a ser a Pelayo, com el 2018, i Puchol afronta el repte contra el qual potser el rival més difícil.