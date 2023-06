El passat diumenge, els carrers d'Enmig i de l'Era de La Nucia van acollir la fase final autonòmica dels XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana a la modalitat de llargues. 20 equips de les escoles d'Agost, Beniarbeig-El Verger, Gata de Gorgos, Laguar, La Nucía, Ondara, Sella-Relleu i Xaló participaren en les finals de les distintes categories, celebrades per primera vegada al municipi nucier.

La jornada va ser tota una festa, gràcies a la forta voluntat de l'Ajuntament de La Nucia per organitzar, en col·laboració amb Club Pilota Valenciana La Nucia, les finals d'una competició que compta, a més, amb el suport de la Generalitat Valenciana i Caixa Popular. Les escoles de La Nucia i Xaló, van ser les grans protagonistes al guanyar per primera vegada un títol Autonòmic, sent Laguar el gran triunfador amb dos ors i un bronce. Cal destacar la gran igualtat en moltes de les partides finals en una jornada de molta calor.

Quadres d'Honor

A la categoria Benjamí, el triomf es va quedar a casa. L'escola de La Nucia, de la mà de Rodrigo Sebastià 'Pere Roc II', continua creixent i es va proclamar campiona per davant de Beniarbeig-El Verger, que va sumar un dels tres subcampionats que es va emportar. El tercer lloc va ser per a Ondara A, seguida de Gata de Gorgos.

Xaló es va adjudicar el triomf a la categoria Aleví, després de guanyar la final també contra Beniarbeig-El Verger. A la partida pel tercer lloc, la victòria va correspondre a Laguar i Gata de Gorgos va tancar el podi.

Pel que fa a la categoria Infantil, Laguar va ser l'escola més destacada, una vegada es va apuntar el títol a la final contra Agost. En aquesta ocasió, Beniarbeig-El Verger va superar a La Nucia i es va emportar el bronze.

Quant als Cadets, aquesta vegada sí, el triomf va ser per a Beniarbeig-El Verger, mentre que la plata se'n va anar cap a Ondara. Sella-Relleu i Gata de Gorgos acabaren tercer i quart, respectivament.

Per últim, Laguar va repetir campionat, en aquest cas a la categoria Juvenil. Els guarers s'imposaren a Beniarbeig-El Verger a la final. Ondara es va penjar el bronze i La Nucia ocupà la quarta posició.

Autoritats

Al llarg del matí, participaren en el lliurament de trofeus i medalles Sergio Villalba, regidor d'Esports de La Nucia; Carles Mengual, alcalde de la Vall de Laguar; Pau Enguix, regidor d'Esports de Beniarbeig; i Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana, juntament amb el vicepresident Juanra Such i les vicepresidentes Bea Gavilà i Elena Gómez.

Podi Autonòmic dels XLI JECV de llargues

CATEGORIA BENJAMÍ

1º La Nucia

2º Beniarbeig-El Verger

3º Ondara A

4º Gata de Gorgos

CATEGORIA ALEVÍ

1º Xaló

2º Beniarbeig-El Verger

3º Laguar

4º Gata de Gorgos

CATEGORIA INFANTIL

1º Laguar

2º Agost

3º Beniarbeig-El Verger

4º La Nucia

CATEGORIA CADET

1º Beniarbeig-El Verger

2º Ondara

3º Sella-Relleu

4º Gata de Gorgos

Podi Intermunicipal dels XLI JECV de llargues

CATEGORIA JUVENIL

1º Laguar

2º Beniarbeig-El Verger

3º Ondara

4º La Nucia