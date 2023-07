El carrer Mestre Hernández del Genovés va acollir aquest cap de setmana la primera sèrie de finals del 40 Campionat Autonòmic de raspall - Trofeu Diputació de València. Un total de huit equips es proclamaren campions a les categories de Primera femenina, Tecera, Quarta i Cadira de Rodes en unes finals que han comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament del Genovés i el Club Pilota Genovés i que tindran la seua continuació el 22 de juliol amb les categories Primera masculina i Segona.

Primera femenina

La partida corresponent a la Primera categoria femenina entre Turismo Rural Bicorp E i Ajuntament de Beniparrell A -emesa en directe pel canal de Youtube de la Federació de Pilota Valenciana- va deixar un resultat de 40 per 30 a favor de Victoria, Mar i Marina. Es va viure una final molt emocionant en la que les cinc jugadores mostraren un gran nivell de joc.

Ana i Mireia van lluitar per aconseguir la victòria davant la formació de Bicorp. La reballà va eixir favorable per a les jugadores de Beniparrell, però no van aprofitar el primer joc al traure. A partir d’eixe moment, el marcador va ser sempre favorable per a les de la Canal de Navarrés, tot i que en el penúltim joc les de l’Horta Sud van disposar d’un val per a portar la treta de Bicorp, igualar a 35 i passar al traure.

Tercera categoria

La final de 3ª A femenina va obrir el matí del dissabte. Les jugadores de les Alcusses Moixent B -Luna, Vanesa i Inma- van guanyar a Ana i Maria de Baix Girona A 40 per 25.

En 3ªA masculina, l’equip guanyador va ser Sumacàrcer en la que Jordi, Mario i Jaume van véncer a Oliva A, amb Juanjo, Joan i Eliseo amb un 40 per 35.

La formació local del Genovés F es va proclamar campiona en 3ªB femenina front Massamagrell B. Paula, Silvia, Maria i Anna van guanyar 40 a 25 a Martina, Ariadna i Saida en la final que va obrir la vesprada del dissabte.

En el cas de 3ªB masculina, La Vall C, amb Miguel, Izan, Pau i Josep, va aconseguir l’or amb un 40 a 5 front Intersemillas Tamborí D, format per Dani i Isaac.

Quarta categoria

En la categoria de 4ª femenina, Carmen, Maria, Gema i Nuria de l’equip de Castelló de la Plana es va emportar la victòria front Silvana, Mar i Laia, d’Oliva, amb un marcador de 40 per 30.

A la final de 4ª masculina, l’altre equip d’Oliva que es va classificar per a la final va vèncer als de Bicorp. Sergi, Andreu i Sergio van guanyar 40 per 10 a Paco, Ricardo, Ismael i Gustavo.

Cadira de Rodes

Per últim, la vesprada del diumenge també va acollir la final de la categoria de cadira de rodes que, en aquest cas, es va celebrar al trinquet. Toni Sáiz que representava a l’equip Universitat Politècnica de València (UPV) A, va vèncer 40 per 10 a Carlos Sanchis (UPV D).

Autoritats

Al llarg del cap de setmana participaren en el lliurament de premis els vicepresidents i vicepresidentes de la Federació de Pilota Valenciana Pablo Esteve, Susana Serrano, Bea Gavilà, Elena Gómez, Pau Gallego i Susana Martínez. Per part de l’Ajuntament del Genovés van assistir Pablo Vilar, alcalde del Genovés, i Julián García, regidor d’Esports. En representació dels pobles classificats per a les finals van estar-hi l’alcaldessa de Bicorp i els alcaldes de Moixent i Sumacàrcer, Nuria Mengual, Guillermo Jorques i David Pons; el regidor d’Esports de Beniarbeig, Pau Enguix; i la regidora d’Esports de Beniparrell, Vicen Martínez.