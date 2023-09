La Copa Caixa Popular en la modalitat de raspall ja té els dos descartes per a la segona fase i, per extensió, els sis equips que competiran en esta nova ronda. La incògnita es va resoldre al trinquet de Xeraco on l’equip del Genovés de Badenes i Tonet IV es va imposar per 25-0 al d’Ontinyent amb Iván i Ricardet. Amb este desenllaç la parella derrotada és l’eliminada del Grup A.

La partida va començar molt bé, amb molta igualtat i les dos parelles pegant fort. Iván i Ricardet van fer val-net al rest, que Badenes i Tonet IV van tombar per a ficar el val en el seu caseller. A continuació, segona pilota de joc per als d’Ontinyent, i finalment van anotar els representants d’Ontinyent. Després d’esta gran lluita, el duel va ser pràcticament un monòleg de Badenes i Tonet IV, que van fer els quatre jocs següents amb absoluta autoritat. Iván i Ricardet s’acomiaden amb tres derrotes en altres tantes partides disputades en esta primera fase. Per la seua part, Badenes i Tonet IV es situen líders del Grup A amb 5 punts aconseguits en dos victòries i una derrota. Encara queda una partida en este grup per a tancar la primera fase, que a més determinarà l’ordre de classificació dels tres equips que continuen en la competició. Es jugarà demà al trinquet de Castelló de Rugat on la parella local amb Ian i Brisca s’enfrontarà a la de Barxeta de Moltó i Murcianet. En el Grup B, la primera fase va concloure el diumenge i els equips que s’han guanyat la continuïtat són, per ordre de classificació, Marrahí i Raúl (Castelló), Montaner i Seve (La Llosa de Ranes) i Vicent i Lorja (Xeraco). Escala i corda En la competició germana d’escala i corda, a la Pobla de Vallbona va debutar l’equip local de Puchol II i Álvaro Gimeno, que va caure per 60-45 davant el d’Almussafes amb De la Vega i Jesús. Els derrotats van ratllar a bon nivell en la seua estrena i solament els va faltar tindre més capacitat de fer quinzes en moments puntuals. Per la seua part, De la Vega i Jesús van signar una magnífica actuació i van aconseguir la primera derrota després de perdre en el seu debut per un ajustat 60-50.