El període on la Copa agafa el protagonisme en el calendari, deixa un buit en molts pilotaris que es queden fora del campionat. Més enllà de les partides del dia a dia, aquells pilotaris que no formen part de cap equip veuen com poden perdre el ritme de joc. I és que a diferència de la Lliga, on es juga en trios, la Copa es disputa en parelles. L’equació és clara, hi ha un lloc menys a cada formació. Això no obstant, la Fundació per la Pilota Valenciana ha sabut aprofitar el que podria ser un problema i transformar-ho en una oportunitat amb la Copa 2 Caixa Popular.

Com és habitual en les darreres temporades, de manera pràcticament paral·lela a la Copa Caixa Popular es disputarà la Copa 2 Caixa Popular. Esta segona competició, que també es completarà en les modalitats de raspall i escala i corda, és un escenari per a algunes de les figures que no han tingut cabuda en la Copa, tot i estar perfectament capacitades per a ser de la partida, però sobretot és un esdeveniment orientat a la promoció dels joves valors que s’esforcen i treballen per arribar i consolidar-se en l’elit de la pilota. En cada modalitat s’han configurat sis equips que han estat distribuïts en dos grups per a la disputa de la fase regular, que constarà de dotze partides i en la qual cada parella participant completarà quatre confrontacions. En acabar esta ronda, els dos millors equips de cada modalitat accediran a les semifinals, que seran a partida única, per a concloure després amb la final. Moltes de les partides es jugaran en el mateix trinquet i dia que les de la Copa Caixa Popular i obriran la sessió del recinte en qüestió. Calendari i configuració d'equips de raspall La Copa 2 Caixa Popular de raspall començarà el divendres 6 d’octubre al trinquet de Piles, mentre que l’última partida de la fase regular es disputarà el dimarts 31 d’octubre a Oliva. Els altres trinquets que visitarà el campionat durant esta ronda seran els de la Llosa de Ranes, el Genovés, Bellreguard i Xeraco. La configuració dels equips i dels grups és la següent en el Grup A: Joan i Bossio, Bonillo i Sergi, així com Ramón i Marc. Pel que respecta al Grup B, els equips queden de la següent manera: David i Momparler, Boronat i Rafa, i per acabar, Feo i Néstor Escala i corda, calendari i equips En la Copa 2 Caixa Popular d’escala i corda, la jornada inaugural també tindrà lloc el divendres 6 d’octubre, però al trinquet de Vilamarxant, mentre que la darrera partida de la fase regular es jugarà el 28 d’octubre a Pelayo. Entretant, el campionat visitarà a més els trinquets de Dénia, Guadassuar, Vila-real, la Pobla de Vallbona, Massamagrell, Pedreguer i Xàbia. Els equips participants en el Grup són els següents: Julio Palau i Javier Campos, Adrián II i Bueno, i Mario i Guillermo. En el Grup B queden Diego d’Onda iCarlos, Vicent de Vinalesa i Monrabal II, i Alejandro i Hilari.