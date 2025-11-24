Pasqual doblega a Alejandro i es fa amb un Individual de frontó immaculat
En la màxima categoria femenina, Mar del CPV Massalfassar, va revalidar el títol
El frontó del Puig ja ha viscut dos dels tres dies de finals del Campionat Autonòmic Individual de frontó Trofeu Generalitat Valenciana 2025. Aquest dissabte es van viure les finals de les categories del cap de setmana mentre que dimecres es van obrir les finals entre setmana després de la presentació de les finals de les onze categories.
Pel que fa al dissabte, Pasqual del CPV Racó de La Pobla va destronar a Alejandro en una final apoteòsica on el veterà pilotari va vèncer 41 a 28. El poblà, visiblement emocionat al termini de la final ja que ha alçat el títol Individual de Primera Cap de Setmana amb 42 anys, els mateixos amb que són pare el va alçar per última vegada.
Una efemèride que recordarà per a sempre el nou campió Individual, que es fa amb el trofeu amb un torneig perfecte, on no ha perdut cap partida. A més a més, ha vençut en la final a Alejandro, que estava sent el ‘rei’ de l’Individual amb els últims 8 entorxats i es fa amb el seu cinquè títol. Des del 2018 no jugava la final i des del 2017 no la guanyava. Tota una heroïcitat per a un merescut campió.
En la màxima categoria femenina, Primera, Mar del CPV Massalfassar va tornar a vèncer el títol a Aina del CPV Meliana. En aquesta ocasió va ser per un còmode 41 a 16. La jugadora melianera va patir un dolor en la cama que li va impedir jugar en condicions la partida, però la va acabar per respecte a la rival. Tot i això, Mar, que repeteix com a ‘reina’ del frontó Individual, no li va donar opció i va ser justa guanyadora.
Pel que fa a Segona cap de setmana, Moro del PPAF El Puig va superar en una gran final a Álex del CPV Racó de La Pobla per 41 a 29. Final més igualada del que reflexa el marcador amb dos pilotaris que sempre se deixen tot sobre la canxa. Moro, que venia de jugar també la semifinal de l’Edicom de galotxa trinquet, va poder superar a un jugador molt complet com és Álex i l’any que ve estarà entre els millors.
En Segona femenina, Elisa del CPV Almenara va vèncer en la final davant Blanca del CPV Montserrat. La pilotària castellonenca es va imposar amb prou comoditat per un marcador de 41 a 17 i es fa amb un títol que l’any passat se li va resistir. Gran victòria per a una Elisa que l’any que ve tindrà l’oportunitat de demostrar el seu nivell amb les millors.
En allò referent a Tercera cap de setmana, Juanjo del CPV Carcaixent es va imposar a Óscar del CPV Ontinyent en una final molt igualada. La veterania va jugar un paper fonamental per a tancar la partida en favor del pilotari carcaixentí ja que va aconseguir vèncer per 41 a 32 després d’una bona final.
Per a concloure el dissabte, també es va viure la final de Segona B entre setmana. Allà, Adrián del CPV Campanar es va imposar per 41 a 34 a Rubén del CPV Massalfassar. El pilotari de Senyera se fa amb la final més igualada de la jornada i suma un títol que li permetrà pujar un graó el pròxim any.
Miguel i Víctor sumen un doblet per al CPV Castelló
El dimecres, al mateix escenari, el frontó J.A. Montesa del Puig, es van viure les dos primeres finals, on van alçar el títol Individual dos pilotaris del CPV Castelló. En Primera entre setmana, Miguel del CPV Castelló va haver de remuntar per a aconseguir la copa de campió a Julio del CPV Vinalesa, a qui li va acabar guanyant 41 a 30 després de ficar-se 7 a 14 baix al marcador.
En l’altra final, Víctor del CPV Castelló es va imposar al seu company de club, Jaume del CPV Castelló, a qui va guanyar per 41 a 24 en una partida on el jove pilotari acabar imposant gràcies al seu bon traure. Aquest dimecres, també al Puig, se celebren les categories que queden conèixer guanyador o guanyadora: Tercera femenina, Tercera Entre Setmana i Juvenils.
