Victoria, Natalia i Isabel alcen el Gregori Maians més complicat
El trio va patir per a emportar-se el títol fins a l'últim joc davant l'equip d'Ana i Mar
El Trofeu Gregori Maians d'Oliva - Savipecho va tancar este diumenge la seua edició de 2026 amb una final apoteòsica de raspall femení. Victoria, Natalia i Isabel van patir fins a l'últim joc per a emportar-se per 25-20 el títol davant Ana i Mar. El trinquet d'Oliva va gaudir d'una de les millors partides del calendari professional en el que va de temporada. Després de triar les blaves començar al dau, la parella ho tenia molt complicat per a emportar-se el Gregori Maians. Un trinquet ampli que no li va quedar gran davant un trio que partia amb lleuger favoritisme. La lluita es preveia igualada i així ho va reflectir en els primers jocs una Mar estel·lar, que va brillar amb la dreta i amb l'esquerra per a superar a les blaves. Tant el primer com el segon joc va pintar de roig el marcador.
La partida
La final només acabava de començar perquè Victoria anava a portar el pes en el dau per a retallar distàncies. No va ser fàcil. La parella es va oposar diversos quinzes per a evitar cedir el joc, però Natalia amb tres colps consecutius arribava en carrera al set i mig per a acabar de castigar a la de Beniparrell i sumar el 5-10 en el marcador. En el quart joc va aparéixer més Isabel per a frenar a la mitgera de Bicorp, que havia fet un gran desgast. Les forces començaven a disminuir per moments, encara que no per a la mitgera de Navarrés, que va tornar a tancar el quinze que posava la igualada en el marcador.
Les roges posaven la pausa entre jocs. La calor s'afegia com un factor més contra el qual lluitar. Ana va dominar molt bé des de la resta per a frenar un joc que va poder ser decisiu. El trio es veia en eixos instants superior. Mar arribava amb menys força a tancar els quinzes des de la resta i ací va sorgir la figura de l'actual número u del raspall femení. La de Beniparrell va demostrar per què vist la samarreta roja i va aconseguir que la seua companya es poguera dosificar per a acabar tancant el joc al seu favor.
Victoria li va agafar el testimoni en el següent amb un altre joc en el qual les dos restes van ser clarament protagonistes. Com si fora un mà a mà, i amb una hora complida de partida, la valenciana i la de Beniparrell s'enviaven la pilota de volea a volea. La batalla estava sent titànica i amb jocs llargs els errors podien caure en qualsevol moment. De nou seria Natalia qui va intervindre en un d'eixos per a sumar el 15-15.
Les blaves havien recuperat la posició d'avantatge amb el dau i Natalia es va fer amb el trinquet. La mitgera desgastava a la parella amb un ritme altíssim, al qual responien amb gran esforç les seues rivals. Isabel aprofitava per a sumar eixos quinzes que posaven al seu equip per davant en el marcador. A les roges els tocava complir des del dau per a arribar amb vida al final de la partida i així ho van fer. Es van deixar absolutament tot aguantant quinzes de més de dos minuts i en els quals Mar aconseguia tancar amb molt de mèrit.
El marcador va arribar al 20 iguals i l'ovació del públic d'Oliva. El físic estava arribant al límit de les cinc jugadores. Natalia donava la sensació de ser la que millor arribava amb potents colps impropis del moment que travessava la partida. La de Navarrés va tornar a tancar el joc amb un altre gran quinze que li va donar el títol a l'equip blau.
En la partida prèvia, Clara, Amparo i Anabel van guanyar de manera contundent per 25-05 a María, Júlia i Fanni per 25-05 per a emportar-se el bronze.
El lliurament de premis va estar a càrrec del regidor d'esports d'Oliva, Joan Mascarell; Cristina Alcaraz, representant a Savipecho; i les vicepresidentes de la FPV Susana Martínez i Elena Gómez.
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