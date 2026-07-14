Pau de Gavarda i Josep de Muro s’avancen a l’Individual de raspall
Mireia del CPV Alcàsser i Noelia del CPV Beniparrell també prenen avantatge en les semifinals de Primera Femenina
La quinzena edició del Campionat Autonòmic Individual de raspall Trofeu Generalitat Valenciana 2026 ha celebrat aquest cap de setmana les partides d’anada de semifinals en les categories de Primera Masculina i Primera Femenina.
En Primera Masculina, Pau del CPV Gavarda i Josep del CPV Muro van obtenir la victòria en les partides d’anada de semifinals i fan valdre la seua condició de favorits com a primers de cada grup.
El rest gavardí va vèncer fora de casa a Eliseo del CPV Ontinyent per un marcador de 15 per 25 i pren avantatge per a la tornada, que se disputarà al carrer de Gavarda.
En l’altre enfrontament de semifinals, Josep del CPV Muro també es va adjudicar la partida per un tanteig de 10 a 25 fora de casa davant Mario del CPV La Vall. El rest murer tindrà un bon avantatge de cara a la partida de tornada a Muro.
Pel que fa a Primera Femenina, Mireia del CPV Alcàsser i Noelia del CPV Beniparrell es van fer amb les partides d’anada de semifinals després de dos triomfs contundents.
La pilotària del CPV Alcàsser va vèncer la partida d’anada de semifinals davant Ana del CPV Alfara del Patriarca per un marcador de 25 a 5. La mitger alcassera va jugar una gran partida i jugarà la tornada amb un gran avantatge a l’eliminatòria davant una Ana que haurà de remuntar si vol estar en la final.
En l’altre duel de l’antepenúltima ronda, Noelia del CPV Beniparrell es va endur la victòria del trinquet de Sueca davant Ivet del CPV Xúquer Sueca per 25 a 10. La beniparrellina posa un peu en la final encara que haurà de fer almenys tres jocs en la partida de tornada.
Coneixerem els i les finalistes el pròxim cap de setmana, quan estan previstes les partides de tornada. Les grans finals d’aquest 15é Campionat Autonòmic Individual de raspall Trofeu Generalitat Valenciana 2026 tindran lloc el cap de setmana del 25 i 26 de juliol al trinquet de Favara.
Enllestides les semifinals de l’Individual al 7 i mig d’escala i corda
Jorge de Torrent contra Xime de Massalfassar i Joan de Massalfassar contra José Vicente de Moncada, duels de Primera
La cinquena edició del Campionat Individual al 7 i mig Trofeu AON 2026 arriba a la fase decisiva amb els encreuaments de semifinals enllestits en totes les categories després de concloure la fase regular aquest cap de setmana. Les partides seran a semifinal única en les cinc categories.
En Primera, Jorge del CPV Torrent ha sigut el líder de la fase regular i s’amidarà per un lloc en la final a Xime del CPV Massalfassar. En l’altre encreuament, Joan Nicasio del CPV Massalfassar s’amidarà amb José Vicente del CPV Moncada per l’altre bitllet per a la gran final.
En Segona, Miguel Ángel del CPV Torrent ha sigut el líder del grup únic i lluitarà per estar en la final amb Álex del CPV Riba-roja. A més a més, l’altre duel de semifinals serà el protagonitzat per Terio del CPV l’Eliana i Jose Luis del CPV Meliana.
Pel que fa a la Tercera categoria, les semifinals seran entre Natalio del CPV Torrent i Salvador del CPV Murla, i entre Pau del CPV Meliana i Emilio del CPV Torrent. Els guanyadors en semifinal única s’amidaran en la gran final.
En la categoria Veterans, Pedro del CPV Onda buscarà la final davant Jorge del CPV Torrent. Els clubs se repetiran en la segona semifinal, on jugaran Luis del CPV Torrent davant José Luis del CPV Onda.
Per últim, en la categoria Juvenils, els duels únics de semifinals seran, d’una banda, Isaac del CPV La Baronia contra Salva del CPV Gata de Gorgos, i, d’altra, jugaran Jaume del CPV Meliana contra del Román CPV La Baronia. Els guanyadors trauran el bitllet per a la final de Juvenils.
Les grans finals d’aquest 5é Campionat Individual al 7 i mig Trofeu AON 2026 se viuran el cap de setmana del 25 i 26 de juliol al trinquet José Maria Veguer de Torrent.
Tibi i Mutxamel, al capdavant de la Lliga de Perxa
Les dos formacions ja han aconseguit dos triomfs en les dos jornades disputades
La 37 edició de la Lliga de Perxa Trofeu Diputació d’Alacant 2026 ha disputat aquest cap de setmana la segona jornada de Primera amb repetició dels equips guanyadors. Si la primera jornada l’encetàvem amb victòries del CPV Mutxamel i del CPV Tibi A, la d’aquest cap de setmana no ha sigut diferent.
Els mutxamelers s’han imposat per un marcador de 10 a 4 al CPV Sella en casa i, amb el triomf fora de casa davant La Rectoria en la primera jornada, ja se col·loquen amb 6 punts com a colíder mentre que els sellards hauran d’esperar per a estrenar el seu caseller de punts.
Amb la mateixa quantitat de punts s’ha situat el CPV Tibi A, que va obtenir una contundent victòria per un tanteig de 10 a 1 davant CPV La Vall de Laguar. Els tibers també compten les dos partides per victòria i són líders per diferència de jocs amb el CPV Mutxamel, segon.
La pròxima jornada, la tercera de la fase regular, desfarà l’empat en la part alta de la classificació ja que s’amidaran CPV Tibi A i CPV Mutxamel i també s’enfrontaran CPV La Rectoria amb CPV La Vall de Laguar.
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