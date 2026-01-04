Un total de 1563 conjunts han participat en els diferents campionats al llarg de l’any
El torneig amb major participació ha sigut el Campionat Autonòmic El Corte Inglés de galotxa, què en la cinquantena edició ha comptat amb 158 equips
La pilota valenciana ha tornat a rodar de valent en l’exercici 2025. Durant els 23 campionats de clubs en les diferents modalitats que s’han celebrat al llarg dels 12 mesos, s’ha comptat amb un total de 1563 equips participants. Una xifra molt similar a la del 2024 i que manté la tendència dels últims cinc anys, on se superen en tot moment els 1500 conjunts.
El torneig amb major participació ha sigut el Campionat Autonòmic El Corte Inglés de galotxa, què en la cinquantena edició ha comptat amb 158 equips. De prop li ha seguit la recentment finalitzada, Copa de raspall Trofeu Diputació de València, que ha sumat 152 formacions.
Escala i corda
En la modalitat d’escala i corda, un total de 218 conjunts han jugat els campionats de Lliga, Copa, Individual i Individual al 7 i mig. En la 27ª Lliga Trofeu Diputació de València, es va viure un intens duel en la final de Primera entre els dos equips del CPV La Baronia.
Pel que fa a la 2ª Copa Trofeu Diputació de València, La Baronia, es va fer amb el títol al trinquet de Massamagrell.
Quant a l’Individual Trofeu Generalitat Valenciana, Xato del CPV La Baronia se va alçar amb el títol a Riba-roja. A més a més, en l’Individual al 7 i mig Gran Premi Aon, Jorge del CPV Torrent es va coronar com a campió al trinquet Pelayo.
Raspall
En allò referent al raspall, la Lliga Trofeu Diputació de València va disputar les finals a Polinyà de Xúquer. El campionat de Primera masculina el va guanyar Bicoroliva Bicorp A. En Primera femenina, el campió va ser Tapizados Calse Moixent.
Ontinyent va ser a desembre l’escenari de les finals de la 27ª Copa Trofeu Diputació de València, que va engegar la competició amb 152 formacions. El trinquet ontinyentí va coronar en Primera masculina al CPV Gavarda A. En Primera femenina, CPV Baix Girona A es va emportar el títol.
En l’Individual van participar 84 pilotaris. A les finals celebrades al trinquet d’Alcàsser, els campions de les primeres categories van ser Punxa del CPV Piles i Noelia del CPV Beniparrell.
Galotxa
La modalitat de galotxa és la que més equips suma entre les quatre competicions amb un total de 265 formacions. En la 50 edició del Campionat Autonòmic El Corte Inglés 2025 van participar 158 equips, la més nombrosa de les competicions d’enguany.
‘El Corte Inglés’ va celebrar les seues finals de la modalitat de Carrer a Faura, on Quart de les Valls se va imposar en la màxima categoria. En el nivell femení, Justo Ballester Meliana F es va fer amb el títol. En Primera Trinquet, el CPV La Baronia es va imposar al trinquet d’Onda.
La 39 edició del Campionat Interpobles Gran Premi Edicom 2025 la van començar 131 conjunts. A les finals de la canxa ‘Tio Vicent’ de Meliana, Lanzadera Montserrat es va tornar a fer amb el títol de Primera Carrer.
La categoria Femenina la va vèncer el CPV Bonrepòs i Mirambell. En Primera Trinquet, EDI Caixa Popular Manises A es va coronar com a campió a Pelayo.
Pel que fa a la sisena edició de la Copa Hivern, Petrés, Borbotó i Pelayo van ser els escenaris de les diverses finals. Lanzadera Montserrat, Justo Ballester Meliana i Gabriel Luna Massalfassar es van apuntar els títols de les principals categories.
En l’Individual Trofeu Itegra, que va disputar les finals a Almenara i Algímia d’Alfara, Óscar del CPV Montserrat, es va fer amb el títol de la màxima categoria en carrer i Martín del CPV Faura es va proclamar campió de Primera Trinquet.
Frontó
Parlant ja del frontó, un total de 213 equips han participat en els tres campionats de clubs. En l’Autonòmic Parelles, les finals es van celebrar a Massalfassar, on Bvalve El Puig B es va coronar com a campió.
En Primera femenina, Disid Alfara del Patriarca es va endur el campionat. En Primera entre setmana el CPV Castelló es va proclamar vencedor.
En l’Individual Trofeu Generalitat Valenciana 2025, Pasqual del CPV Racó de la Pobla va recuperar el títol després de guanyar al Puig. En la màxima categoria femenina, Primera, Mar del CPV Massalfassar va tornar a vèncer el títol. En Primera entre setmana, Miguel del CPV Castelló va aconseguir la copa de campió.
La desena edició de l’Individual al 4 i mig va jugar les finals a Quart de Poblet. En la final de Primera cap de setmana, Adrián de Quart es va endur el títol.
En Primera femenina, Ana del Disid Alfara es va apuntar el triomf. En Primera Entre Setmana, Miguel del CPV Castelló s’hi va imposar.
Ratlles
En la modalitat de ratlles, enguany s’ha estrenat el Campionat de Curtes en ratlles, on CPV Mutxamel va vèncer la partida pel títol al carrer de Benidorm.
En la Lliga de llargues, El CPV Sella es va endur el campionat en Xàbia. El CPV La Rectoria va estrenar el seu palmarés amb el títol de la Lliga de Palma i el va agrandar amb la Lliga de Perxa a Orba.
