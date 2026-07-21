Moltó, Murcianet i Marc guanyen les semifinals de Xeraco
La segona semifinal del trofeu es jugarà este mateix dimarts 21 de juliol a les 18:30 hores amb dos equips molt compensats: Montaner, Canari i Bossio enfrontaran a Diari, Lorja i Momparler
El V Trofeu Ajuntament de Xeraco 2026 va arrancar este dilluns amb la primera de les eliminatòries del campionat. L'equip de Moltó, Murcianet i Marc Ortega es va fer per complet amb la partida després de guanyar a Ian, Raúl i Néstor per 25-05 en una partida que va tindre de tot. L’equip roig va començar molt fort amb tres jocs consecutius dominats per un Murcianet que va tindre molta relevància per a tancar els quinzes.
La partida era clara per al trio de Moltó encara que els blaus no estaven fent un mal paper i en el tercer joc van tindre oportunitat de trencar dones de la resta. Amb el 15-00, tant blaus com rojos van tindre VAL per fer-s'amb el joc. Ian la deixava botar en l'escala però la pilota trencaba i no acabava de pujar. El quinze era roig i després d'una discussió entre Murcianet i Néstor, la partida pràcticament tornava a començar. Els blaus van tornar amb més energia i un Raúl que va fer mèrits per a igualar, aconseguien retallar distàncies també a través del punter de Pego.
El quint joc va ser decisiu per als rojos que van aconseguir contindre a l'equip blau que venia de menys a més. Els de Moltó van posar cap per a frenar la inèrcia i de nou Murcianet i Marc Ortega aconseguien el joc per als seus. Els blaus s'havien deixat tot en eixe joc des de la resta i en l'últim joc no van poder plantar més guerra (25-05).
La segona semifinal del trofeu es jugarà este mateix dimarts 21 de juliol a les 18:30 hores amb dos equips molt compensats: Montaner, Canari i Bossio enfrontaran a Diari, Lorja i Momparler. En els dos equips los restos acaben d'eixir de lesions bastant llargues que els han apartats de l'activitat diària des del final de la Lliga CaixaBank. Tant Montaner com Diari van caure lesionats en la segona setmana d'abril impedint que jugaren el mà a mà.
El d’Almiserà ja va tindre la seua reaparició en competició professional en el passat Gregori Maians, on va deixar bones sensacions. Per a Diari serà la primera presa de contacte en torneig oficial després de la lesió. El de Quatretonda ha disputat en les últimes setmanes partides del dia a dia però serà la seua primera prova de foc després del esquinç de turmell que va patir.
Massalfassar celebra la gran final del trofeu femení
Els equips d'Ana i Victoria es trobaran este 21 de juliol a les 18:00 hores en el trinquet de Massalfassar per a posar el fermall d'or al primer Trofeu Massalfassar de raspall femení. Les finalistes de les últimes edicions de l'Individual han coincidit també en els últims dos campionats celebrats de la modalitat amb resultat favorable per a la valenciana. I és que després que Ana es fera amb el mà a mà de 2026, Victoria ha respost guanyant per equips en el Trofeu Diputació de Castelló i en el 28é Trofeu d’Oliva Gregori Maians.
La motivació per a la final és doble per a les dos jugadores que formaran equip amb Mireia Badía i Marta Muedra en el trio de la resto de Beniparrell. Per part seua, la vigent campiona es mesurarà contra una insaciable Victoria, que busca reafirmar-se en esta ocasió amb Marina i Mar Alfonso com a companyes d’equip.
Els dos equips van firmar una gran actuació en semifinals amb resultats molt semblants. L'equip que vestirà de roig en la final es va imposar a Clara, Natalia i Anabel per 25-05 en la primera eliminatòria, mentres que la blaves van fer el propi amb sabatera davant d'Àngela, Amparo i Mar. Amb estes cartes sobre la taula, Massalfassar acollirà una final prometedora en la seua primera edició d'este campionat de raspall femení després de la remodelació del trinquet. En finalitzar la partida, la jornada continuarà amb una partida del dia a dia d’escala i corda professional.
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