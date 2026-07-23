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RASPALL

Presentades les finals del 15é Individual de raspall 2026

Les finals es disputaran entre divendres i diumenge al trinquet municipal de Favara amb dotze títols en joc

Foto familia amb tots els finalistes.

Foto familia amb tots els finalistes. / FEDPIVAL

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FEDPIVAL

Favara

Este dimecres s'ha celebrat a la Casa de la Cultura de Favara l'acte de presentació de les finals del 15é Campionat Autonòmic Individual de raspall Trofeu Generalitat Valenciana 2026, que es disputaran els dies 24, 25 i 26 de juliol al trinquet municipal de la localitat de la Ribera Baixa, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Favara i el Club de Pilota Valenciana Favara.

L'acte ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Favara, Pilar Sala, i del vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pablo Esteve, que han donat la benvinguda a una cita que reunirà els i les millors pilotaris de la modalitat en les diferents categories. 

Per a Pilar Sala, "és un orgull que Favara aculla unes finals d’esta importància, ja que som un poble amb molta tradició en el raspall». L’alcaldessa també va convidar «a tots i totes a gaudir de la pilota este cap de setmana i a donar suport als jugadors i jugadores que lluitaran pels diferents títols".

Per la seua part, Pablo Esteve va destacar: "Enguany ens trobem davant unes finals molt nombroses pel que fa a la participació, una mostra que el raspall està més viu que mai». A més, va expressar el seu desig que «la calor respecte als jugadors i jugadores perquè puguem gaudir d’unes partides molt disputades i d’un gran espectacle esportiu".

Categories masculines

En Primera categoria, Josep de Muro buscarà el títol davant Pau de Gavarda. La gran final es disputarà el dissabte 25 de juliol a les 19.00 hores.

Final 1ª categoria masculina.

Final 1ª categoria masculina. / FEDPIVAL

En Segona, Sergio de Muro s'enfrontarà a Adrián de Campanar el diumenge 26 de juliol a les 11.00 hores.

Respecte a Tercera, Pablo de Bicorp i Juan de Bonrepòs i Mirambell obriran la jornada dominical amb la seua final a partir de les 9.00 hores.

En Quarta categoria, la final enfrontarà Carles d'Alfara i San Juan de Castelloner el dissabte a les 9.00 hores.

Pel que fa a Quinta, Frank de la Vall i Umberto del Genovés lluitaran pel campionat el dissabte a les 11.00 hores.

En la categoria Juvenil masculina, Izan de Moixent i Noah de Sueca disputaran la final el diumenge a les 10.00 hores.

Finalment, la categoria de Veterans obrirà el programa de divendres amb la partida entre Pove de Castelloner i Jorge del Genovés, prevista per a les 19.00 hores.

Categories femenines

En Primera femenina, Noelia de Beniparrell i Mireia d'Alcàsser disputaran la final el dissabte a les 20.00 hores.

Final 1ª categoria femenina.

Final 1ª categoria femenina. / FEDPIVAL

La final de Segona femenina enfrontarà Lucia d'Alzira i Alba de Guadassuar el diumenge a les 19.00 hores.

Respecte a Tercera femenina, Paula d'Alcàsser i Aina d'Alcàsser buscaran el títol el dissabte a les 18.00 hores.

En Quarta femenina, la final prevista per al dissabte a les 10.00 hores reunirà Andrea d'Alcàsser i Cloe de la Llosa.

La final Juvenil femenina es disputarà el diumenge a les 20.00 hores entre Laia del Genovés i Adriana del Genovés.

Per últim, la categoria de Veteranes donarà inici al programa de finals el divendres a les 18.00 hores amb l'enfrontament entre Paqui de Massamagrell i Susana d'Alfara.

Durant tres jornades, el trinquet municipal de Favara acollirà un intens programa de dotze finals que coronaran els nous campions i campiones autonòmics individuals de raspall de la temporada 2026. Així mateix, Favara es convertirà durant tot el cap de setmana en l'epicentre del raspall autonòmic, reunint les millors jugadores i jugadors de cada categoria en la lluita pels títols individuals.

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