L’Estadi Ciutat de València posa en marxa la Copa Caixa Popular 2026
Canals ha reobert el seu trinquet gràcies a l’ajuda de Pla de Trinquets de la Diputació de València. Maria Enguix, Isabel i Anabel passen a la final del V Trofeu de l’Alqueria d’Asnar en vèncer 25 per 20 a Vanessa, Amparo i Patri
Ha arribat el gran dia. El dia de la ‘tornada al col·legi’. Setembre és sinònim d’inici de la temporada i del curs escolar. I en pilota, és símptoma de que comença Copa Caixa Popular. Hui se presenta la dinovena edició de la Copa Caixa Popular d’escala i corda, la dotzena edició de la Copa Caixa Popular de raspall masculí i la cinquena edició de la Copa Caixa Popular de raspall femení a l’Estadi Ciutat de València.
La cita està prevista a partir de les 19:00 hores. El Levante Unión Deportiva ha tornat a cedir amablement les instal·lacions per albergar la presentació conjunta de les sis categories de la Copa Caixa Popular 2026, enguany amb la novetat de la categoria Pro2 de raspall femení.
El pròxim dimecres, 9 de setembre, se donarà el tret d’eixida a la XIX Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1 al trinquet de Guadassuar entre els equips d’Alejandro i Hilari (Ajuntament de Montserrat) i de Salva Palau, Pere i Bueno (Ajuntament de Meliana).
Per al dijous, 10 de setembre, quedarà fixada l’estrena de la XII Copa Caixa Popular de raspall masculí amb el duel entre Vercher i Tonet IV (Ajuntament del Genovés) i el trio de Marrahí, Lorja i Bossio (Ajuntament de Castelló de Rugat) al trinquet de Castelló de Rugat.
Reobertura del trinquet de Canals gràcies al Pla de Trinquets de la Diputació de València
El diumenge de vesprada va tindre lloc la reobertura del trinquet de Canals. Després d’acometre una sèrie d’obres i remodelacions per a millorar l’estat de la canxa i adequar-la per a poder acollir partides professionals en plenes garanties. Aquestes millores s’han pogut realitzar gràcies al Pla de Trinquets que és un programa d’inversió de la Diputació de València destinat a rehabilitar, modernitzar i construir espais dedicats a la pilota Valenciana.
En paraules d’Ernest Badal, tinent d’alcalde de Canals: “Apostem per l’esport autòcton valencià i per això hem fet la reforma íntegra del trinquet i creiem que tot i que no està acabada del tot, el resultat que estem tenint és molt positiu. Esperem que es puguen jugar moltes més partides i que es convertisca en un trinquet de referència en el territori valencià”.
Com va destacar Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana: “Hui és un dia important per a la Pilota Valenciana, ja que la reobertura del trinquet de Canals és la mostra visible del pla trinquets impulsat per la Diputació de València, un projecte que va arrancar en 2024 i que està permetent modificar i renovar les nostres instal·lacions. La FPV i la Diputació de València hem treballat conjuntament per a que este projecte siga una realitat”.
Pel que fa a les partides de la reobertura del trinquet, la programació va arrancar a les 17:00 hores amb una partida que va enfrontar al duet format per Ramón i Momparler amb la parella de Terrades II i Marc Ortega. L’equip blau va aconseguir la victòria per un ajustat 20-25.
A continuació, a partir de les 18:30 hores, va arribar la partida més destacada de la vesprada. S’amidaren les parelles de Marrahí i Tonet IV davant Vicent i Seve i va vèncer l’equip roig per 25-20.
La jornada servirà així per celebrar la posada en marxa de nou del trinquet de Canals, que recupera l’activitat amb una cartellera de nivell i dos partides que van fer gaudir a l’afició, en un trinquet que va romandre ple a la inauguració. Les primeres partides de moltes que veurem a la canxa canalí.
Els equips de Maria Enguix, Isabel i Anabel i Carla i Paula, a la final del V Trofeu de l’Alqueria d’Asnar
El trinquet de l’Alqueria d’Asnar va acollir aquest diumenge les segones semifinals de la cinquena edició del Trofeu de l’Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar tant en categoria elit com en categoria professional.
En la primera partida, corresponent a la categoria elit, entre els equips de Martina i Marta Muedra i de Carla i Paula. L’equip blau va vèncer per un ajustat 20-25.
En la segona partida, la semifinal pro, es va viure també una ajustada partida entre els conjunts de Vanessa, Amparo i Patri contra la formació de Maria Enguix, Isabel i Anabel que va acabar amb un 20-25 per a les blaves.
Les grans finals d’aquesta cinquena edició del Trofeu de l’Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar estan programades per al divendres 11 de setembre a partir de les 18:00 hores, amb la final de la categoria elit i, des de les 19 hores, amb la final professional.
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