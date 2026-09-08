La Copa Caixa Popular 2026 presenta la seua edició més nombrosa amb més de 90 jugadors i jugadores
La competició comptarà amb 39 equips repartits en les sis competicions, ja que per primera vegada hi haurà categoria Pro2 de raspall femení . Les edicions XIX d'Escala i corda, la XII de Raspall i la V de Raspall femení s'han presentat este dilluns en el Estadi Ciutat de València
La Copa Caixa Popular Diputació de València 2026 ha entrat en joc este dilluns en l’Estadi Ciutat de València, escenari triat per segon any consecutiu per a acollir una de les grans competicions de la temporada professional de pilota valenciana. Sobre la gespa s'han citat els 91 jugadors i jugadores que protagonitzaran l'edició de Copa més nombrosa en la història. Fins a 39 equips repartits entre les sis competicions que compondran el campionat, ja que per primera vegada la competició comptarà també amb modalitat de raspall femení Pro.
L'acte inaugural ha comptat amb la presència del diputat d'Esports de la Diputació de València, Pedro Cuesta; el director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular, Paco Alòs; el president de la FPV, Vicent Molines; i el director General d'Esports de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera.
En paraules de Pedro Cuesta: “La Diputació de València amb el pla de trinquets seguix fent millores i invertint perquè els jugadors tinguen les millors condicions possibles. En els pròxims mesos es van a veure estes millores i estem molt contents amb com s’està desenvolupant el projecte”.
Paco Alòs ha recalcat: “Des de Caixa Popular s’està treballant en la recuperació i l'enfortiment de la pilota valenciana i això s’està notant en el dia a dia. Per a tots un orgull d’esta Copa del 2026, ja que es veu com ha crescut la competició que conta amb 150 partides repartides en 33 localitats diferents de la Comunitat Valenciana".
Vicent Molines ha destacat: “La novetat d'enguany és la Copa Pro 2 de raspall femení. Ara ja tenim les dos categories en totes les seccions de pilota. Des de la Federació de Pilota tenim clar que hem de treballar des de la base i hem d'unir el rendiment i el perfeccionisme, volem que siga una estructura coordinada i coherent. Tenim administracions que donen suporta este projecte".
Luis Cervera a explicat: “Les millores que es van incorporant és palpable i creen que esta va a ser una gran Copa. La Generalitat té aquesta competició com a una data marcada al calendari i totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana van a una per a donar suport a i intentar fer-la cada volta més gran”.
XIX de Escala i corda
La XIX edición de la Copa Caixa Popular de escala i corda comptarà amb nou equips i 24 pilotaris. La fase regular començarà el 9 de setembre al trinquet de Guadassuar i es prolongarà fins al 8 de novembre, amb la gran final al trinquet de Vilamarxant. Els equips d'esta modalitat seran: Giner y Tomàs (Murla-Laguar); Pere Roc II y Nacho (La Nucia); Alejandro y Hilari (Montserrat); Francés, Javi y Guillem P. (Petrer); Mario, Gimeno y Monrabal (Riba-roja); Puchol II, Héctor y Rubén (Vinalesa); José Salvador, Conillet i Mañas (Orba); De la Vega, Salva y Carlos (Almussafes); y Salva Palau, Pere y Bueno (Meliana).
La categoria Pro2 d'esta modalitat arrancarà el 18 de setembre a Vilamarxant i finalitzarà el 29 de novembre en El Rullo de Riba-roja. Els equips participants seran Peye y Morret (Petrer); Joan O. y Ulises (Vinalesa); Capellino, Rubén y Óscar (Ondara-Portal de la Marina); Abel, Muedra II y Joan A. (Laguar-Murla); Héctor y Javi Campos (Sueca); y Vicent y Mañas (Vila-real). Tant Álvaro Mañas com Rubén alternaran categoria.
lª XII de Raspall
La XII Copa Caixa Popular de raspall masculí Pro1 reunirà set equips i 18 jugadors. La competició començarà el 10 de setembre en el trinquet de Castelló de Rugat. Les semifinals tindran lloc del 21 al 26 d'octubre, amb possible desempat el 30 d'octubre a Oliva. La gran final se celebrarà el 7 de novembre en el trinquet de la Llosa de Ranes. Els aspirants al títol seran: Diari, Raúl i Canari (Xeraco); Montaner, Momparler i Marc (Llosa de Ranes); Ian, Murcianet i Alejandro (Barxeta); Vicent i Seve (Castelló); Iván i Brisca (Ontinyent); Marrahí, Lorja i Bossio (Castelló de Rugat); i Vercher i Tonet IV (Genovés).
En la segona categoria hi haurà cinc parelles que competiran des del 20 de setembre en el trinquet de Canals fins a la gran final del 29 de novembre en el mateix escenari. Els cinc equips que participen són Marín i Alejandro (Llosa de Ranes); Miquel i Javier (Oliva); Artal i Verdú (Genovés); Favarero i Ferrando (Quatretonda); i Terrades II i Sales (Ondara-Portal de la Marina).
V de Raspall femení
La V Copa Caixa Popular de raspall femenídonarà continuïtat al creixement experimentat per la modalitat durant les últimes temporades. La categoria Pro1 comptarà amb sis equips i 16 jugadores. La primera jornada es disputarà el 13 de setembre a Benissa i la final el 8 de novembre a Rafelbunyol. Participaran Ana i Marina (Orba); Victoria i Mireia (València); Clara, Mar i Anabel (Bonrepòs i Mirambell); Erika, Myriam i Fanni (L'Alqueria d'Asnar-Hinojosa); Maria, Amparo i Júlia (Ondara-Portal de la Marina); i Irene, Natalia i Isabel (Rafelbunyol).
La gran novetat de 2026 serà la creació de la primera Copa Caixa Popular de raspall femení Pro2. La competició naix per a ampliar el calendari de les jugadores, afavorir la seua progressió cap a la màxima categoria i oferir noves oportunitats a les pilotaris procedents de les escoles, els clubs i els programes de tecnificació. Els equips que formaran part d'esta primera edició seran Vanessa C. i Paula Vilar (Genovés); Irene Cotolí i Aroa Ureña (Moixent); Mar Devis i Patri Martí (Beniflà); Àngela Abad i Marta Muedra (Faura); Uxue Arbona i Mar Alfonso (Massalfassar); i Carla Castellano i Laura Muñoz (Carlet).
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