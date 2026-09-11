Ana i Mar Alfonso alcen el III Trofeu Elisa Tarazona
Partidassa de les cinc pilotàries que s'ha decidit a l'últim joc.
El trinquet de Castelló de Rugat va donar inici a la Copa Caixa Popular en la modalitat de raspall el passat dijous. Vercher i Tonet IV (El Genovés) van guanyar 25-20 en una partida verdaderament apassionant al trio format per Marrahí, Lorja i Bossio (Castelló de Rugat)
El trinquet El Rullo de Riba-roja ha viscut les grans finals de la tercera edició del Trofeu Elisa Tarazona.
En la gran final, la moneda va caure del costat roig i això va permetre a les roges tindre avantatge al traure. Tots els jocs han estat molt igualats i han acabat sent dauers gràcies a les potents tretes d'Ana i d'Irene. El públic ha trencat a aplaudir diverses vegades pel gran nivell de joc i les cinc pilotàries s'han buidat en les lloses d'un trinquet ple per a l'ocasió. Ana i Mar sempre han anat per davant al marcador i en sensacions en altra gran partida de la número u, molt ben acompanyada per Mar Alfonso. A les postres, les roges s’emporten el triomf per 25 a 20 i el títol del III Trofeu Elisa Tarazona.
La partida pel tercer i quart lloc s'ha decidit als primers jocs on el trio roig ha eixit més enxufat i s'ha posat amb dos jocs d'avantatge. A partir d'ahí, les blaves, de la mà d'una Mar molt atenta, feien el 10 a 5. El nivell de joc es va igualar i les blaves van tindre oportunitat per a fer el 15 iguals però el trio de Victòria, amb Anabel i Laura fent mal cada vegada que agafaven pilota, van aconseguir posar el 20 a 10 i, tot seguit, tancar la partida des del rest per endur-se el bronze d'aquesta tercera edició del Trofeu Elisa Tarazona.
Vercher i Tonet IV inauguren amb victòria La Copa Caixa Popular
El trinquet de Castelló de Rugat va donar inici a la Copa Caixa Popular en la modalitat de raspall el passat dijous. Vercher i Tonet IV (El Genovés) van guanyar 25-20 en una partida verdaderament apassionant al trio format per Marrahí, Lorja i Bossio (Castelló de Rugat). Una partida llarga i renyida des del principi en el que les atermàncies en el marcador van a estar presents permanentment.
El primer quinze de la partida va ser para l’equip roig, que es preveia favorit en el dia de hui. No obstant, el trio blau va aconseguir empatar la partida a 5 ràpidament. El joc del 5-10 dels blaus va ser duríssim, de quasi mitja hora, on ambdós equips van tindre nombroses oportunitats de tancar. Este joc va ser de gran fatiga especialment per a l’equip blau, que va combatre perfectament des del resto.
Precisament quan pareixia que la parella roja anava a tornar-li ràpidament el joc perdut a la treta, el trio blau va aconseguir amb un gran Lorja augmentar la diferència fins al un 5-15 que feia saltar la sorpresa al trinquet de Castelló de Rugat davant d’una entrada pràcticament plena.
Este 5-15 va suposar un punt d’inflexió per a l’equip roig, que deuria reaccionar abans de que fora massa tard. Poc a poc i competint cada un dels quinzes i cadascun dels jocs, Vercher des de el resto i un dinàmic Tonet IV que va anar de menys a més van aconseguir posar de nou la igualada en el marcador. (15-15)
La partida va entrar en eixe moment en una categoria de joc superior per part dels dos conjunts, que van jugar punts espectacular d’una banda i del altra i que tenien al trinquet vibrant contínuament. Eixa igualada es va reflexar en el 20-20 que mostrava el marcador després de més d’una hora i mitja de partida.
L’últim joc va merèixer un capítol apart. Dos equips que es veien amb possibilitats reals de guanyar van competir de tu a tu en cada colpeig a la pilota. L’equip blau va aconseguir posar-se NET-30 i 15-VAL, en lo que va ser la primera de cinc punts de partit que no varen poder convertir. L’equip roig, a la primera oportunitat que va tindre i amb un trinquet bolcat amb ells, va aconseguir tancar la partida amb un quinze directe de Vercher.
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