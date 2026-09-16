La Pilota pren València amb una setmana plena d’activitats per celebrar el seu gran dia
La XXXV edició del Dia de la Pilota reunirà del 17 al 28 de setembre partides professionals, activitats de promoció, actes institucionals, jornades formatives i propostes culturals per acostar la pilota valenciana a tots els públics
La XXXV edició del Dia de la Pilota Valenciana convertirà València en punt de trobada de la pilota valenciana durant els pròxims dies. Del 17 al 28 de setembre, la Federació de Pilota Valenciana ha preparat un complet programa d’activitats que combinarà la competició, la promoció, la formació i diferents actes institucionals al voltant de l’esport autòcton.
Dijous
El programa arrancarà aquest dijous, 17 de setembre, amb la presentació del Dia de la Pilota, a les 11:00 hores, a la Sala de Premsa de la Fundació Esportiva Municipal de València, on també es farà el lliurament dels premis als millors treballs de Primària de Pilota a l’Escola 2026 i la presentació de pictograma del “carrer de pilota” per a menuts amb trastorn de l’espectre autista.
La jornada continuarà de vesprada amb pilota professional al trinquet de Pelayo. A partir de les 17:00 hores es disputarà una partida de raspall femení entre Ana i Natalia i Irene, Isabel i Marina. A les 18:15 hores serà el torn de l’escala i corda, amb un duel entre Héctor i Salva contra Joan Orts, Guillermo i Carlos. Per arrodonir el dia inaugural, a les 19:30 hores, està previst que el mateix trinquet acollisca un taller de promoció de pilota amb accés gratuït.
Dissabte
Les activitats continuaran el dissabte, 19 de setembre, a partir de les 10:30 hores al Pavelló Universitari de la Universitat de València (Campus Blasco Ibáñez) amb el lliurament dels trofeus dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (JECV) de la temporada 2025-2026 i el reconeixement als millors tècnics de l’any, així com el lliurament de material a les escoles de pilota.
El mateix dissabte de vesprada, el trinquet de Pelayo oferirà dos partides d’escala i corda on podrà accedir gratuïtament l’alumnat de les escoles de pilota que presenten la invitació lliurada durant l’acte de cloenda dels JECV 2025-2026 celebrada durant el matí. A les 16:15 hores jugaran David i Joan Martínez davant Ferran i Joan Arbona. I per a les 17:45 hores està programat el duel entre les parelles formades per Alejandro i Ulisses i per Julio i Hilari.
Diumenge
El diumenge, 20 de setembre, la pilota eixirà al carrer a partir de les 9:30 hores amb partides de pilota grossa de la competició federativa oficial al carreró Juan Bautista Pastor de Borbotó. A més a més, també hi haurà partides de la Junta Central Fallera, a la modalitat de raspall al carrer de pilota de Borbotó. La jornada se completarà amb tallers d’artesans i de manualitats i animació per als més joves.
Més activitats la pròxima setmana
La programació es reprendrà el dimarts, 22 de setembre, a les 19:30 hores, amb un nou taller de promoció de la pilota al trinquet de Pelayo. A més, el dimecres, 23 de setembre, serà una jornada especialment vinculada a la formació i la divulgació on el trinquet de Pelayo tornarà a ser l’escenari principal. Hi haurà, a partir de les 17:00 hores, una jornada explicativa sobre instal·lacions específiques de pilota valenciana, el reglament i el Pla de Trinquets de la Diputació de València. A les 18:30 hores es presentarà el llibre i peça audiovisual ‘Pelayo 1869-2018, l’emoció de jugar a pilota’, i, posteriorment, tindrà lloc la presentació dels jutges i jutgesses de la temporada 2025-2026.
El dijous, 24 de setembre, la Diputació de València acollirà a les 11:00 hores la presentació del projecte ‘Pilota al Poble’, al Pati dels Scala de la Plaça Manises. La jornada acabarà al trinquet de Pelayo amb un altre taller de promoció de pilota valenciana escolar, a partir de les 19.30 hores. Finalment, el programa es tancarà el dilluns, 28 de setembre, amb un últim taller de promoció de pilota escolar al trinquet de Pelayo a partir de les 10.00 hores.
D’aquesta manera, el Dia de la Pilota 2026 oferirà durant onze dies una programació diversa amb la intenció de mostrar totes les cares de la pilota valenciana, des de l’alta competició fins a la iniciació i la promoció entre els més joves, passant per la formació, la cultura i els projectes que busquen continuar fent créixer el nostre esport.
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