Emotiva despedida del deporte valenciano a Concha Montaner

Después de 20 años de exitosa carrera deportiva, Concha Montaner, la mejor atleta valenciana de todos los tiempos, se despidió este lunes en un acto al que acudió buena parte de la sociedad deportiva valenciana. Nadie quiso perderse el adiós de la mejor saltadora valenciana de la historia, que tuvo lugar las instalaciones de la Fundación Trinidad Alfonso y contó con una maestra de ceremonias especial, su propia hermana, Rosario Montaner, encargada de dirigir un emotivo acto.

"Tengo la suerte de dejar yo el atletismo, no de que el atletismo me deje a mí", dijo Concha Montaner en su intervención, quien aseguró que no puede elegir "un solo salto o momento de toda mi carrera deportiva. Ha habido varios momentos muy importantes. La primera vez que salté seis metros, el salto que me dio el pase a los últimos Juegos Olímpicos, los del Mundial Junior? hay muchos saltos importantes en mi carrera". Por ponerle algún ´pero´, Concha se queda con la espina "de no haber disputado una final olímpica, o no haber saltado nunca siete metros. Eso sí me hubiera gustado, no voy a mentir. De todas formas, me quedo con lo positivo, con los éxitos. Cuando una está en medio de su carrera siempre sigue soñando con más, pero ahora cuando se retira es cuando se da cuenta de lo que ha conseguido".

El acto se celebró en las instalaciones de la Fundación Trinidad Alfonso, entidad que impulsa el Proyecto FER del que Concha Montaner forma parte desde 2014, primero como integrante (hasta 2016) y después como ReFERente. Elena Tejedor, directora de la Fundación, quiso despedir a la atleta valenciana: "Concha ya era Concha Montaner mucho antes de que apareciera la Fundación Trinidad Alfonso y el Proyecto FER. Solo espero que hayamos podido aportarte algo en tu carrera deportiva durante todos estos años que has formado parte del Proyecto FER. Te deseamos que seas feliz en esta nueva etapa vital, con el deseo de que sigas estando a nuestro lado para aportar todo tu bagaje, experiencia y conocimientos, porque seguimos necesitándote".

En el acto también intervino Vicente Añó, presidente de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana: "Es un honor estar aquí hoy, Concha, porque ha sido un honor contar contigo todos estos años. Más allá de lo deportivo y de los grandes éxitos que has cosechado, eres una gran persona y has estado siempre que te hemos necesitado, para competir, pero también para participar en actos y ayudarnos a promocionar este deporte que tantos amamos".

El acto tuvo varios momentos muy emotivos, como cuando se proyectaron sendos vídeos con testimonios de amigos y familiares de Concha Montaner (sus padres estuvieron presentes en el acto). Lo mismo ocurrió cuando tomó la palabra su amiga y gran apoyo Charo Sevillano. Y también cuando intervino una emocionada Fátima Diame, el relevo natural de Montaner, gran amiga y compañera de entrenamientos y saltos. "Eres una gran deportista, pero sobre todo te considero una gran amiga y un referente. Se me va a hacer muy raro saltar y que no estés a mi lado, acompañándome. Aunque dejes de saltar tu legado estará vivo para siempre", dijo Fátima, quien hizo entrega a Concha de un obsequio muy especial, un tarro con arena del foso de la pista de atletismo de l´Eliana que tantos saltos ha vivido de ambas atletas.