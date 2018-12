Levecq y Marí quieren llegar a Tokio 2020

La natación es uno de los deportes que más alegrías ha dado al deporte valenciano adaptado en los últimos años. David Levecq y José Antonio Marí son dos de los representantes de una gran generación de nadadores paralímpicos. Ambos ya piensan en su próximo reto, volver a representar a España en los próximos Juegos paralímpicos. Ambos miran ya hacia Tokio 2020.

Para Levecq, de 34 años, serían sus quintos Juegos Paralímpicos mientras que para Marí (30 años), serían los cuartos. Ambos, en declaraciones al Proyecto FER, se muestran optimistas: «Tengo la mayor de las ilusiones por disputar mis quintos Juegos Paralímpicos, pero soy consciente de que va a ser muy complicado. Los años van pesando. Voy camino de los 35 años. Voy a dejármelo todo en el intento, por supuesto», afirma Levecq.

Por su parte, Marí también confía en llegar a una nueva cita paralímpica: «Soy optimista. Viendo el rendimiento durante las últimas temporadas, poder decir que estoy en condiciones de participar en mis cuartos Juegos ya es meritorio. Ya tengo 30 años y en mi categoría, la S8, cada vez hay más competencia y rivales muy jóvenes que irrumpen con fuerza. Particularmente, si la salud me respeta, me veo con muchas opciones de estar en Tokio 2020».

Tanto David Levecq como José Antonio Marí afrontan una nueva temporada con mucha ilusión. El año 2019, preolímpico, será clave en la carrera hacia Tokio. Para ambos, la cita más importante llegará en septiembre con el Campeonato del Mundo de Malasia. Marí se muestra ambicioso: «No me conformo solo con ir. Estar en un Mundial ya es todo un logro, pero siempre he sido muy competitivo y, si lo disputo, es para luchar por lo máximo. Este próximo año es vital de cara a los Juegos de Tokio 2020. La competencia será, si cabe, aún mayor. Pero en Malasia, el objetivo es hacer podio, por supuesto». Levecq también tiene muchas esperanza en el Mundial de Malasia: «Uno siempre desea lo máximo y no me conformo solo con participar. Aspiro a estar en las finales y, a partir de ahí, optar a todo. Pero soy realista y soy consciente de que las medallas son muy difíciles».

Este año 2018, en el Europeo de Dublín, Marí lograba dos bronces: en los 50m libres y los 100m mariposa S8: «Había preparado a conciencia 3 pruebas. En dos de ellas, conseguí sendos bronces. En la tercera, acabé cuarto. Reitero, con el nivel cada vez más fuerte que hay en mi categoría, creo que es un muy buen balance». Para Levecq su mejor resultado fue un quinto puesto en los 100m mariposa S10: «Claro que hubiera gustado estar un poco más arriba y lograr medalla, pero el nivel en mi categoría fue altísimo».

La UV estuvo en el Congreso de A Coruña



La Cátedra Divina Pastora de Deporte Adaptado de la Universitat de València asistió al X Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias do Deporte a Educación Física (Universidad de A Coruña). El programa del Congreso estaba constituido por conferencias, mesas de expertos, simposios y talleres práctico. Por su parte, la Cátedra presentó el trabajo bajo el título 'Dificultades en la docencia de la Educación Física con estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE)'. La perspectiva del profesorado forma parte de un estudio más amplio cuyo objetivo estaba dirigido a conocer las percepciones del profesorado que imparte clases de Educación Física en la Enseñanza Secundaria sobre la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. Los resultados obtenidos invitan a reflexionar sobre las condiciones que encuentra el profesorado de Educación Física en las aulas para responder con éxito al objetivo de alcanzar una educación inclusiva.

Elx acogió una jornada sobre baloncesto en silla



La formación de árbitros y entrenadores de baloncesto en silla de ruedas volvió a tener una cita conjunta en Elx con una Jornada Técnica sobre Baloncesto en Silla de Ruedas organizada por la FBCV.

Nicolás Forero, árbitro de las Competiciones FBCV y con una dilatada experiencia en el Baloncesto en Silla de Ruedas, donde actúa en División de Honor y en las recientes ediciones de la Copa del Rey, fue el encargado de dirigir esta actividad que forma parte al mismo tiempo del Programa de Formación Continua para entrenadores y del Programa de Formación Continua del Comité Técnico Arbitral (CTA) de la FBCV. La Jornada se desarrolló en la Universidad Miguel Hernández de Elche con la colaboración de la Federación de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana (FESA) y del Club de Baloncesto Silla de Ruedas de Elche. La presencia de algunos de sus jugadores, acompañados de la entrenadora Sonia Magaña, posibilitaron que la parte práctica de la actividad fuera más amena y la experiencia más enriquecedora. La jornada sirvió para fomentar el baloncesto en silla de ruedas y profundizar en detalles técnicos y tácticos.