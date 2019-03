El hombre con más maratones de España ¡ha corrido 290!

Santiago Hitos tiene el récord de maratones finalizados con un total de 290. En 2018, para celebrar su 60 cumpleaños corrió 35. En 2019, este cacereño afincado en Castelló, va a por los 300.

Los expertos aconsejan no correr más de dos maratones al año, una regla que un veterano maratoniano natural de Cáceres y afincado en Castelló, lleva destrozando desde hace años. Santiago Hitos ya es el corredor español que ha cruzado la meta en más maratones: suma 290 y este año 2019–«En verano como mucho»–, afirma, llegará a los 300. Celebró su 50 cumpleaños en 2008 batiendo el anterior récord de más maratones en un año. Estaba en 25: él corrió 26. Diez años después, en 2018, para celebrar su 60 cumpleaños, decidía volver a batir su propio récord. Esta vez, en tan sólo 12 meses, corrió 35 maratones. Santiago Hitos, fiel a su apellido, sigue consiguiendo 'hitos'.

«El maratón me ha enganchado. Cuando estoy corriendo, desde el pistoletazo de salida hasta que cruzo la meta, soy feliz», así describe Santiago Hitos lo que significa para él los 42,195 kms. Ha cruzado ya 290 metas: «Estoy muy orgulloso de no haberme retirado nunca, he acabado todos», destaca.

En las últimas décadas, Santiago cuenta los maratones por decenas: «Empecé corriendo 1 al año (debuté en Barcelona, en1991), luego 2 ó 3, luego 5, 8..... cada vez corría más. Hasta que en 2008, cuando cumplí 50 años, decidí hacer algo especial, primero pensé en correr el Maratón de Nueva York, pero luego me enteré de que había un corredor que tenía el récord de España de más maratones corridos en un año con 25 y decidí batirlo. Yo hice 26».

Durante la década siguiente Santiago siguió sumando maratones, cruzando metas, recorriendo toda España y media Europa «He corrido todos los maratones que se celebran en España varias veces y muchos por toda Europa».

En 2018, de nuevo Santiago cambiaba de década, cumplía 60 años y por supuesto «había que celebrarlo a lo grande». Así que, decidió ir más allá, batir su propio récord: «Si con 50 había corrido 26 maratones en un año, el reto era superar esa cifra con 10 años más». Y lo logró...¡ con creces! 35 maratones completó en un año frenético: «Llegué a correr maratones 15 semanas consecutivas. Desde el 8 de septiembre (Maratón Puerta de Asturias) hasta el 16 de diciembre (Pisa), cada fin de semana tenía un maratón». El año también había comenzado fuerte: «desde enero a marzo, también fueron 10 semanas consecutivas de maratones».

La acumulación de carreras era tal que Santiago decidió no entrenar: «Entre semana no corría, directamente iba al maratón, me recuperaba y al fin de semana siguiente, más». Santiago ve cada vez más cerca un sueño que lleva persiguiendo hace años: «primero me planteé correr 100 maratones, luego llegar a los 200 y ahora, a los 300. Este año lo conseguiré. Si todo va bien, en verano alcanzaré esa cifra», afirma Santiago.

Su última actuación este año ha sido en casa, el pasado 24 de febrero, en el Maratón de Castelló «para mí es un maratón muy especial, corro en casa, he hecho todas las ediciones hasta ahora. El año pasado además, fue muy bonito porque coincidió con la fecha de mi cumpleaños (18 de febrero)». Este mismo domingo tiene una nueva cita con los 42,195 m: el Maratón de Barcelona, luego, el 31 de marzo, correrá el Maratón Vías Verdes Ojos Negros entre Barracas y Navajas... "Tengo ya la agenda a tope", afirma. Santiago, que ha corrido todos los maratones habidos y por haber en España: ­«desde los más multitudinarios hasta maratones con muy poquitos participantes, maratones en pistas de atletismo, dando vueltas y vueltas, maratones con mucho ambiente y maratones en los que apenas ves a nadie durante el recorrido», lo tiene claro: «El mejor maratón de España es el de València, es impresionante. El recorrido, el ambiente..., está a la altura de los mejores de Europa», afirma Santiago que no se considera un corredor exigente: «A mí me gustan todos los maratones, mientras no falte el agua, no pido mucho más».

El veterano maratoniano no pertenece a ningún club: «en 2018 corrí con las camisetas de los maratones de Gran Canaria y de Lanzarote en agradecimiento al buen trato que siempre me dan. También estoy muy agradecido al Circuito Vías Verdes y al Maratón Martín Fiz de Vitoria, se portan muy bien conmigo. Así que estas pruebas son fijas para mí. Soy el único que ha corrido las 16 ediciones del Maratón Martín Fiz». Santiago, funcionario jubilado, no tiene patrocinadores. Todo sale de su bolsillo por lo que ha tenido que agudizar el ingenio:«Intento reducir gastos al máximo. Soy un maratoniano low cost: busco vuelos baratos con mucha antelación, me inscribo siempre en los tramos más baratos. Si puedo, voy y vuelvo en el mismo día...». Santiago Hitos ya es toda una institución en el mundo de los maratones: «Conozco a gente en todas partes, me encanta el ambiente que se vive en el maratón» destaca Santiago, a quien nada le para: «He corrido con mucho calor, a más de 40 grados, con frío, a -5 grados, con viento huracanado, lloviendo a cántaros... ».

Una de las claves de su longevidad maratoniana es que hace años que Santiago no mira el reloj: «sólo intenté bajar un a vez de 3 horas y no lo logré, en 1993. Acababa de nacer mi hija, tenía otro niño pequeño... y no me salió. Hice 3:22. Ahora, mi única preocupación es entrar en el tiempo reglamentario». Y es que Santiago, es un experto en estar muchas horas corriendo: «también he hecho muchos ultrafondos. La gente me pregunta '¿y cuando llegues a los 300 maratones, qué?', pues nada... seguiré corriendo».

Los 35 Maratones de Santiago Hitos en 2018

21-01-2018 Gran Canaria

28-01-20018 Murcia

04-02-2018 V. Verde Arganda (Madrid)

10-02--2018 Valdebebas (Madrid)

18-02-2018 Castelló

25-02-2018 Sevilla

03-03-2018 Los Alcázares (Murcia)

11-03-2018 Barcelona

16-03-2018 Solidario de Toledo

25-03-2018 Mompelier (Francia)

07-04-2018 Ibiza

22-04-2018 Madrid

28-04-2018 En pista de Ceuti (Murcia)

06-05-2018 Martín Fiz Vitoria

12-05-2018 Vins de Blaye (Francia)

20-05-2018 Liverpool (Reino Unido)

03-06-2018 Aguilar de Campoo (Palencia)

16-06-2018 San Fermín de Pamplona

24-06-2018 Almagro (Ciudad Real)

08-07-2018 En pista de Jaen

08-09-2018 Puerta de Asturias

16-09-2018 Vía Verde Plazaola

22-09-2018 Muguelo (Italia)

30-09-2018 Ferrara (Italia)

07-10-2018 Logroño

14-10-2018 Palma de Mallorca

21-10-2018 Ciudad Real

28-10-2018 Alcala de Henares (Madrid)

04-11-2018 Turín (Italia)

11-11-2018 Santa Cruz de Tenerife

18-11-2018 Palermo (Italia)

25-11-2018 Florencia (Italia)

02-12-2018 València

08-12-2018 Lanzarote

16-12-2018 Pisa (Italia)



Un especialista también en ultrafondos

Santiago Hitos también ha participado en numerosas prueba de Ultrafondo como 100 Km de Santander, 100m Villa de Madrid, 100km Los Alcazares (Murcia) 100 km Millas Romas Merida (Badajoz) 100 km de Corricolari (Madrid) 100 km en pista de Tarrasa (Barcelona), 50 km Subida al PIco Veleta (Granada) 6 horas de Ultrafondo de Valencia) 6 horas de Ultrafondo de Loriguilla (Valencia) y 24 horas en pista de Barcelona.



Ránking de maratonianos de España·*

1- Santiago Hitos (Castelló) 290

2- Pepe Caballer (València) 275

3- Andrés Alañón (Toledo) 224

4- Javi Muñoz (València) 219

5- Sonia Napolitano (València) 202

6- Santos Llamosas (Burgos) 200

7- Quima Casas (Barcelona) 190

8-Carlos Hierro (Burgos) 18º

9- Antonio Huerta (Soria) 174

10-Antonio Tarazona (La Rioja) 170

*Fuente: coleccionistamaratones.wordpress