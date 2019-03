Ricardo Ten se cuelga su segundo oro en los Mundiales

El valenciano Ricardo Ten se colgó este sábado su segunda medalla de oro en el Mundial de paraciclismo en pista, que se está disputando en Apeldoorn (Países Bajos), después de imponerse en el scratch y sumar así su tercera presea en la cita (también un bronce) y la sexta de la delegación española.

Ricardo Ten fue el ciclista más activo de un scratch que, finalmente, y tras el empuje del resto de participantes, se decidió al sprint. El valenciano se llevó la victoria tras superar a sus rivales de forma ajustada y conseguir así un nuevo maillot arcoíris.

"Ha sido increíble, es una prueba que me gusta porque es muy táctica y es de las que más he disfrutado. Es una prueba muy de 'coco'; a veces me pueden las ansias, pero me ha tocado centrarme, hacerle caso a Félix y al final ha salido todo bien, así que muy contento", indicó tras el éxito.



Dos récords del mundo

El competidor de la Clase C1, que también se ha impuesto en el ómnium, realiza un balance muy positivo del Mundial. "Es un campeonato de ensueño, para enmarcar. Quiero mandar un abrazo a todos los que lo hacen posible; estoy muy feliz de poder disfrutar de estos momentos que son todo un regalo", añadió Ricardo Ten, que sigue haciendo historia tras una exitosa carrera en la natación paralímpica, y que en su camino a los Juegos Tokio sobre dos ruedas regresa además de Holanda con dos récords del mundo, los logrados el jueves en persecución y el viernes en ómnium.

El otro integrante del combinado nacional, el también valenciano Maurice Eckhard (C2) terminó decimocuarto, mientras que Ginesa López y Mayalen Noriega lograron la misma posición en el Kilómetro tras marcar un tiempo de 1:13.590.

Además, el dúo Ávila/Font marcó un gran registro (1:03.000) que, sin embargo, solo les llevó hasta el quinto puesto de su categoría.

El resto de representantes nacionales en la jornada sabatina fueron Óscar Higuera (C4), que logró un tiempo de 5:06.371 en la persecución individual para terminar duodécimo; y Pablo Jaramillo (C5), que por su parte finalizó la persecución en 17ª posición con un tiempo de 5:16.085.