Tumba a un rival de un derechazo en la NHL

La NHL está inmersa de lleno en los 'Playoffs' y la tensión está por las nubes. Prueba de ello es la eliminatoria entre Las Vegas Golden Knights y San José Sharks, que ha visto varias peleas en los últimos partidos. Todas ellas con un protagonista en común, el jugador de los Sharks Evander Kane. Este martes, en el tercer periodo del cuarto partido de la serie, Kane fue sancionado con diez minutos de suspensión por propinarle un derechazo a un rival, que quedó KO.

Pero es que este no era el primer incidente de la serie con Kane como protagonista. En el partido anterior, el jugador de los Sharks se lió a puñetazos con Ryan Reaves, de Las Vegas Golden Knights, en un pique que venía de lejos. Ambos jugadores se habían calentado verbalmente en las jornadas anteriores, y tras varios roces durante el partido, decidieron quitarse los guantes y liarse a puñetazos. La serie todavía no ha acabado, así que no se descarta que vuelva a haber lío con Evander Kane.