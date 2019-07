Sergio García se coloca a dos golpes del liderato

El golfista estadounidense JB Holmes se ha puesto por delante en la clasificación después de la primera jornada del Open Británico, que se disputa esta semana en Royal Portrush, en la costa de Irlanda y en la que los españoles Sergio García y Jon Rahm empatan en la tercera plaza.

"Tienes que aceptar las condiciones y no ponerte muy avaricioso. Es muy diferente de cómo jugamos en Estados Unidos, donde siempre vamos a por la bandera", explicó Holmes sobre la cautela que le ha dado muy buenos resultados durante la primera ronda.

A pesar de arrancar con un bogey en el primer hoyo, el estadounidense se ha anotado seis birdies para adelantar al líder de la mañana, el irlandés Shane Lowry (-4), al que saca un golpe de ventaja. "El público ha sido increíble y ha sido una sensación muy especial. He intentado disfrutarlo todo lo que he podido mientras hacía mi trabajo", dijo satisfecho Lowry sobre la acogida de sus compatriotas.

El español Jon Rahm (-3) también llegó a encabezar la clasificación, pero dos bogeys en los últimos cuatro hoyos lo relegaron al tercer puesto, junto con un numeroso grupo de golfistas, entre los que destacan algunos ganadores de grandes, como el estadounidense Webb Simpson, el español Sergio García y el inglés Lee Westwood.

"Estaba jugando muy bien, pero en los últimos cuatro hoyos me ha faltado un poco más decisión. Como que sabía qué golpe quería dar, pero sin de verdad estar convencido y estar metido en la rutina", dijo Rahm, que se había anotado cinco birdies en los primeros nueve y viene de ganar el Abierto de Irlanda.

Sergio García, por su parte, se mostró satisfecho poor su debut en el Open Británico, en el que ocupa la tercera posición empatado con varios jugadores y a dos golpes del líder, el estadounidense JB Holmes. "Estoy contento porque no era fácil. Hacía viento y hay que pegarle muy bien a la bola. Afortunadamente he cogido muchísimas calles y he pegado los hierros bastante bien", dijo satisfecho el de Borriol, que arranca entre los primeros su vigésimo tercer Open Championship.

"Nos ha llovido un par de veces, no es que hayamos jugado en bermudas y sin viento. Nos ha caído algún chubasco, pero no me quejo en absoluto", comentó el castellonense sobre las condiciones climáticas relativamente benignas durante la mañana.

El norirlandés Rory McIlroy, ganador de cuatro majors y favorito del público local, dio la sorpresa con una ronda para el olvido, que arrancó con un cuádruple bogey en el primer hoyo, y culminó con un triple bogey en el 18. "Ha sido obviamente un día decepcionante. No he puesto la bola suficientes veces en la calle para poder hacer un buen resultado", dijo el norirlandés, que ha tenido que dropar en varias ocasiones.

McIlroy ha terminado con +8, entre los últimos de la clasificación, a siete golpes del corte provisional, aunque a un golpe de la estrella estadounidense Tiger Woods, que también ha pasado por un calvario. Woods, flamante ganador del Masters de Augusta y aspirante a su décimo sexto grande en Royal Portrush, se ha topado con la hierba alta en varias ocasiones y se ha anotado siete bogeys y un solo bogey, que hacen muy difícil su clasificación para el fin de semana