Campeonas de Europa en una final histórica en Valencia

Grandioso!!. Histórico !! Increible !!! La selección española Sub-21 femenina, por primera vez en la historia, se ha proclamado ¡¡CAMPEONA DE EUROPA!!. Lo ha hecho tras derrotar en los shoot outs de la final del Eurohockey Jr. a Holanda, después de que el tiempo reglamentario finalizara en empate (1-1/3-4).



Partido donde las holandesas salieron dispuestas a implantar su juego sobre el español. Así, un par de oportunidades desde el penalti córner y una buena internada ofensiva por el flanco izquierdo, bien pudieron cambiar el resultado inicial. Pero una soberbia Clara Pérez bajo palos, evitaron que se rompiera la igualada.



Sin novedades en el electrónico se acometía el segundo período. Quince minutos donde fueron las de Jordi Alastrue las que avisaron primero, con un lanzamiento de Laura Barrios, que se marchaba elevado. Mientras, las tulipanes no eran capaces de generar ocasiones, hasta que de una jugada aislada, llevaban el partido a una nueva ejecución desde el penalti córner. Esta vez sí, Danique Van der Veerdonk acertaba con la portería española (1-0, Minuto 25).



Un resultado con el que se superaba el descanso. Tiempo en el que el partido se tomó un respiro y donde las ocasiones en ambas porterías reinaron por su ausencia.



De esta manera se entraban en los quince minutos finales, donde el escenario no cambió hasta el último tramo. Las de Jordi Alastrue, forzadas por el marcador en contra, buscaron el empate. Primero con un penalti córner despejado por la defensa. Segundo, tras una bola elevada de Flor Teves. Y por último, con un nuevo penalti, que a cuarenta segundos del final, remataba a gol Estel Forte, para llevar la definición del título continental a los shoot outs (1-1, Minuto 59).



Una tanda, donde los dos goles de Laura Barrios, el primero desde el stroke, Flor y Coti Teves y la brillante actuación, nuevamente, de Clara Pérez, daban el título continental a España.



Clara Pérez, Ana Pueche, Laura Barrios, Clara Pineda, Estel Forte, Costanza Amundson Teves, Patricia Álvarez, Florencia Amundson Teves, Isabel Zaldúa, Laura Bruguera, Claudia Rodríguez, Laia Vidosa, Berta Agulló, Anna Barba, Paula Fernández, Júlia Strappato, Sara Barrios y Clara Badía; unos nombres que son historia ya del hockey español, junto a un staff formado por Jordi Alastrue, Manuel Pérez, Andreu Enrich, Mariona Ramos, Jordi Lázaro, Raúl Gómez y Jorge García.



Lástima que el equipo masculino no pudiera colgarse el bronce al perder en el partido por el tercer y cuarto puesto ante Holanda.





RESULTADOS EUROHOCKEY FEMENINO:

Holanda (1) ESPAÑA (1) SO: 3-4

Bélgica (1) Alemania (1) SO: 2-3

CLASIFICACIÓN FINAL:

1º- ESPAÑA

2ª- Holanda

3ª- Alemania

4ª- Bélgica

5ª- Rusia

6ª- Inglaterra

7ª- Irlanda