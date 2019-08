La Nucía, ensayo final hacia el infierno de Doha

El nuevo estadio de La Nucía, segunda instalación española de atletismo que se estrena en seis días, diseñará el equipo definitivo que a finales de septiembre competirá bajo un intenso calor en los Mundiales de Doha, en unos campeonatos de España que en su 99ª edición no garantizan nada, ni siquiera a los campeones con mínima.

Los criterios de selección publicados por la Federación Española lo dejan todo al criterio discrecional del Comité Técnico, que resolverá los descartes en caso de que alguna disciplina tenga exceso de candidatos, es decir, más de los tres que como máximo pueden competir por país y prueba en Doha.

El seleccionador nacional, el valenciano José Peiró, recuerda: "Nadie tendrá asegurado nada oficialmente, ni siquiera los campeones nacionales, de acuerdo con los criterios de selección. Este año no creo que haya polémicas, y si las hubiera por exceso de atletas en alguna prueba, bendita polémica".

La pista azul del estadio de la ciudad deportiva Camilo Cano, equipada con el mismo material sintético que la del Nacional de Tokio para los Juegos olímpicos de 2020, será escenario, no obstante, de interesantes duelos.

En vísperas de los campeonatos de La Nucía, el 800 masculino es la única prueba con personal sobrante. Cuatro atletas -Kevin López, Álvaro de Arriba, Mariano García y Adrián Ben- cuentan con mínima mundialista (1:45.80), pero el líder del año en ambas distancias, Kevin (1:45.38), se ha inscrito en 1.500 y será esa la prueba en la que compita en los Mundiales.

"Estoy enfocado al 1.500. No he preparado el 800 y aunque haya hecho una buena marca en Madrid (1:45.38) mi objetivo sigue siendo el 1.500 para Doha", declaró a EFE el sevillano afincado en Huelva.

La presencia, cada vez más pujante, de la nueva generación, encabezada por María Vicente, campeona de Europa sub-20 y plusmarquista española absoluta de heptatlón, será uno de los principales atractivos del campeonato, disputando el protagonismo a los veteranos. Sólo faltará la atleta-futbolista, Salma Paralluelo.

Los dos mejores atletas españoles del momento, Orlando Ortega -subcampeón olímpico de 110 m vallas- y Ana Peleteiro -campeona de Europa de triple en sala- tampoco han querido perderse el estreno de la pista. Nadie duda de que el primero logrará su cuarto título consecutivo y la gallega, que viene de disputar la final de la Diamond League, su tercero seguido (cuarto en total).

Las fechas de los campeonatos nacionales, más atrasadas que otros años para adaptarse al calendario de los Mundiales de Doha, que comienzan el 27 de septiembre, han podido influir en el descenso en el número de atletas inscritos: de los 727 de 2018 a los 547 de ahora, aunque algunos se alistan en dos pruebas.



Ocho campeones no defenderán sus coronas

Ocho de los 38 campeones de España del año pasado en Getafe no estarán presentes en La Nucía. Faltarán Laura Bueno (400), Zoya Naumov (800), Sara Gallego (400 vallas), Juliet Itoya (longitud), Sabina Asenjo (disco), Patricia Ortega (heptatlón), Aitor Ekobo (100) y Bruno Hortelano (200).

No estará, por tanto, el mejor velocista español de la historia, Hortelano. "Me veo obligado a renunciar al Campeonato de España debido a molestias en el tendón de Aquiles. La recomendación médica es asentar su recuperación y no arriesgar su evolución en este momento. No son buenas noticias, aunque mantengo la ilusión por continuar trabajando para competir lo antes posible", explicó.

Tampoco habrá apreturas en el 1.500, que sólo pone sobre el tapete la dignidad del título. Kevin López y Adel Mechaal son los únicos con mínima mundialista, y éste, además, se ha inscrito en el 5.000. Sin embargo, López considera que Jesús Gómez será un rival de cuidado.

Al contrario que el masculino, el mediofondo femenino español carece de mínimas en 800, y en 1.500 sólo cumplen el requisito Esther Guerrero y Marta Pérez. La barcelonesa figura inscrita en las dos pruebas, la soriana sólo en la segunda, en la que defiende título. La actual campeona de 800, Zoya Naumov, está lesionada.

El lanzamiento de jabalina tiene un atractivo especial este año, con el duelo fraternal entre Manu -plusmarquista nacional con 81,31- y Nico Quijera, que regresa a la competición después de cinco meses lesionado para defender su título de campeón. Hay un "pique sano", señala Manu. Los dos tendrán como objetivo el título y volver a superar los 80 metros.

En cuatro pruebas habrá campeón o campeona inéditos: tres femeninas (400 metros vallas, longitud y disco) y una masculina, el 200. Tanto Samuel García como Óscar Husillos han sido campeones en 200 pero se alinearán en el 400.



Gran impacto económico

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, afirmó este viernes, durante la presentación del Campeonato de España absoluto de atletismo en La Nucía, que la competición dejará un impacto económico de más de dos millones de euros.

El dirigente del atletismo español indicó que "gran parte de ese impacto" repercutirá en la imagen de La Nucía, ya que anunció una cobertura casi total del evento por la televisión.

"Se va a posicionar aún mucho más a La Nucía como la ciudad del deporte", señaló Chapado, quien aseguró que los campeonatos de España que se van a disputar este fin de semana son "los mejores de la historia".

"Cuando vinisteis a mi despacho con un plano y un mapa no sabía ni dónde estaba La Nucía", confesó el presidente de la RFEA a los dirigentes locales.

"No creímos en el plano ni en los recursos económicos, sino en vuestra pasión. Nos dimos cuenta que había gente con ganas de hacer las cosas bien", explicó Chapado, quien recordó que la cita es clave para conseguir el billete para el Mundial y los Juegos Olímpicos.

Vicente Añó, presidente de la Federación Valenciana de Atletismo, aseguró que con la celebración de este evento en la provincia de Alicante "se cumple una deuda", ya que será el primero que se dispute en la provincia.

También se mostró "agradecido" por la pista, ya que señaló que era "muy necesaria" a nivel provincial para no saturar las otras instalaciones que ya existen.



Jorge Ureña y Bárbara Hernando compiten en casa

Bárbara Hernando, atleta castellonense de pruebas combinadas, se mostró orgullosa de la expectación que está levantando el atletismo en los últimos tiempos entre los aficionados españoles.

"Es una maravilla el 'boom' que estamos viviendo desde las categorías inferiores al máximo nivel. Es algo que no se veía antes", dijo la castellonense este viernes en la rueda de prensa previa al Campeonato de España de este fin de semana en La Nucía.

"Que venga cada vez más gente a disfrutar con nosotros de nuestro deporte es fantástico", dijo la atleta, quien indicó que esto demuestra que se está haciendo "un trabajo bueno y que estamos en un momento dulce".

Hernando señaló que las pruebas reinas del campeonato serán "las combinadas", donde dos de sus compañeros buscarán las mínimas para clasificarse para el Mundial.

Además, elogió la iniciativa de retransmitir todas las pruebas de las combinadas y la nueva pista de La Nucía. "Es un orgullo que haya una instalación así en Alicante. Es bueno tener una pista de este nivel. Es espectacular", afirmó.

En cuanto a su momento de forma, Bárbara Hernando dijo estar viviendo su "segunda juventud". "Vengo pletórica. He entrenado súper bien y solo es cuestión de estar tranquila, relajada y que salga lo que hemos entrenado", concluyó.

Junto a Bárbara Hernando estuvo en la presentación Jorge Ureña, atleta alicantino campeón de Europa de heptatlón, que afronta estos Nacionales con la presión de ser favorito y de competir en casa, pero también con motivación.

"Supone un poco de presión, pero que se convierte en motivación", dijo en rueda de prensa el atleta de Onil, quien se mostró ilusionado por competir ante sus paisanos en una "instalación nueva".

"Vengo con ganas para lograr la mínima para poder ir al Mundial de Doha y, si sale algo mejor, para los Juegos de Tokio", añadió el atleta.

Ureña admitió que la temporada se le ha hecho "bastante larga" y que ha sentido más cansancio "en la cabeza que físicamente", aunque afirmó que ha remontado y llega al Campeonato de España "bien, con ganas y motivado".

"Vengo a disfrutar, a ver si sale todo como espero y a por todas. A pelear el último punto hasta el final", concluyó.



Fundación Trinidad Alfonso

El director de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, recordó este viernes, durante la presentación del Campeonato de España absoluto en La Nucía, que el atletismo en la disciplina con más deportistas con becas FER.

"No es una casualidad ni porque nos llevemos bien, sino porque se lo ganan", dijo Gómez, quien aseguró que en las becas FER "no hay privilegios y se apoya a los deportistas más importantes de la Comunidad Valenciana".

El director de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso recordó que la institución cuenta con 126 deportistas becados, de los que 20 son atletas que van a competir en el Campeonato de España.

"El atletismo es, con diferencia, la disciplina que más presencia tiene en la Fundación", añadió Gómez, quien se congratuló de que en los carteles de la prueba figures "cuatro de nuestros atletas".

Gómez elogió la predisposición y la "pasión" de los dirigentes de La Nucía en la organización de eventos deportivos y señaló que es la tercera prueba que se celebra en la localidad que cuenta con el apoyo de la institución.

También ensalzó las buenas relaciones con la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), la entidad "con la que más competiciones hemos hecho desde que la Fundación nació en 2012".

"Ojalá esta competición traiga grandes alegrías para los deportistas que ambicionan conseguir las mínimas", concluyó Gómez quien se mostró convencido del "éxito de asistencia" al estadio de atletismo durante las dos jornadas del campeonato.

Por último, el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, afirmó que la celebración de este evento marcará un antes y un después en la localidad.

"Para nosotros va a marcar una hoja en la historia y un antes y un después", indicó el primer edil de La Nucía, quien definió el nuevo estadio de atletismo construido para el evento como "una infraestructura necesaria" para completar la Ciudad Deportiva de la localidad, de 650.000 metros cuadrados de extensión.

El alcalde indicó que le hace "mucha ilusión" hacer la "puesta de largo" del estadio Olímpico de atletismo Camilo Cano con el Campeonato de España y agradeció a Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) la elección de La Nucía como sede.

"Lo hemos pasado mal, porque ya sabemos cómo son las obras, pero estamos aquí y ya es una realidad. El presidente me propuso hacer el mejor Campeonato de España de la historia", dijo Cano, quien recordó que La Nucía es un pueblo "pequeño de 20.000 habitantes que vive por y para el deporte".

"Gracias a esta infraestructura nos colamos dentro del mundo del atletismo como referencia nacional e internacional y espero que los deportistas puedan lograr esas mínimas que buscan para el Mundial", afirmó el alcalde de La Nucía.

"Estamos ilusionados y contentos, con la piel de gallina esperando a ver cómo el público responde y nuestros atletas triunfan y logran las mínimas para el Mundial", añadió Cano, quien confió en que este evento sea "el primero de muchos más", a la vez que agradeció a la Fundación Trinidad Alfonso su apoyo y colaboración.