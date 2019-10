Hora y televisión del intento de Kipchoge de bajar de las dos horas en maratón

El keniano Eliud Kipchoge quiere entrar este sábado a la carrera en la historia del atletismo. Su objetivo es reventar el crono para ser el primero en completar una maratón en menos de dos horas.

El fondista, récord mundial de maratón (2h01:39), será el protagonista en solitario de una carrera hecha a su medida, en la que contará con ayudas externas no permitidas por la Federación Internacional de Atletismo y, por tanto, su marca no será homologada.

Pese a ello, Kipchoge dice que este desafío es más importante que la estratosférica plusmarca que logró el año pasado en Berlín y que le valió comparaciones superlativas como "el Usain Bolt de la larga distancia".

El keniano, de 34 años, asegura que en Berlín corrió por romper un récord, pero que en Viena lo hará para entrar en la historia y para inspirar a toda una generación.

"Correr en Berlín y en Viena son dos cosas distintas. En Berlín corrí y rompí un récord del mundo. En Viena corro para hacer historia", resumió Kipchoge, que ha renunciado a los Mundiales de Doha y a la maratón de la capital alemana por este desafío.

Para batir la legendaria barrera de las dos horas Kipchoge espera correr desde el principio a un ritmo constante de 2 minutos 50 segundos por kilómetro. Eso supone hacer cada 100 metros en 17 segundos. Una media de más de 21 kilómetros por hora.

Pese a que no sea un récord mundial oficial, correr a un ritmo tan brutal y hacer trizas el muro de las dos horas permitirá a Kipchoge tener un sitio en el olimpo de las deidades del deporte.



Fuente de inspiración

El fondista ha dicho que quiere que su gesta sea una fuente de inspiración para los jóvenes y compara el posible hito con la llegada del hombre a la Luna.

"Corro para hacer historia, para avanzar, para mostrar que no hay limites a toda una generación en el mundo, espero que lo vean 3.000 millones de personas el sábado. No se trata de dinero, sino de correr, hacer historia y cambiar la vida de la gente", dijo.

Esta será la segunda ocasión en que Kipchoge intente ser el primero en correr una maratón por debajo de las dos horas.

El 5 de mayo de 2017, en el circuito italiano de Monza, Kipchoge ya corrió el maratón más rápido de la historia con una marca no homologable de 2h00:25.

Aquel fracaso le ha dado la experiencia necesaria para correr ahora con más confianza, porque sabe a lo que se va a enfrentar.

"Me siento más preparado y más confiado. He corrido a esa velocidad (para romper las dos horas) durante los pasado dos años, así que no es que me tenga que preguntar cómo lo voy a hacer", resume sobre los cambios respecto a 2017.

Para lograr su objetivo el fondista debe ser 26 segundos más rápido que en Monza y 100 segundos más veloz que en Berlín.

Kipchoge, cuyo fisioterapeuta es el español Marc Roig, desde este año seleccionador de la élite internacional del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso EDP, no quiso abordar las críticas de algunos que consideran que la carrera de mañana no es un maratón pese a sus 42.195 metros debido a las ayudas externas con las que contará.

Entre ellas, un vehículo cortavientos, un avituallamiento a medida y la rotación de las 41 "liebres" con las que contará, además de un circuito sin desniveles.

La prueba tendrá lugar en el parque vienés del Prater, en un circuito completamente llano de 9,6 kilómetros, del que la inmensa mayoría del recorrido es recto.

Serán 4,3 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. A ambos extremos hay dos amplias rotondas que han sido adaptadas para evitar cualquier desnivel.

El momento de la salida, a las 08.15 horas, es también el más adecuado por ausencia de lluvias, viento y con una temperatura de entre 7 y 14 grados en todo el recorrido, según los pronósticos de los meteorólogos.

El atleta sólo ha sido derrotado en una ocasión de un total de 12 maratones -un segundo puesto en Berlín 2013-. Este sábado, con liebres de postín, no tendrá otro competidor más que el crono.

Teledeporte ofrecera a partir de las 6:00 horas el intento, aunque la propia web del evento ofrecerá también la retransmisión en streaming.