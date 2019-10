Las grandes cifras del Medio Maratón de Valencia

El domingo 27 de octubre tendrá lugar la 29ª edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP en Valencia Ciudad del Running. Una prueba que sigue creciendo edición tras edición. Estas son las cifras de la presente edición:



17. 500 participantes.

Tras el cierre de inscripciones el año pasado un mes antes de la prueba, este año se amplió el número de dorsales de 15.000 a 17. 500. A pesar del crecimiento, el cartel de "no hay dorsales" se colgó a finales de junio, cuatro meses antes. Por primera vez, se ha habilitado una lista de espera en la que se inscribieron más de 3300 personas interesadas. De ellas, 500 corredores consiguieron inscribirse aprovechando las bajas por lesión o seguro de otros participantes.



4.504 Mujeres

Es el número de mujeres inscritas en la prueba, un 25 por ciento de los participantes y 795 participantes femeninas más que en 2018.



3056 debutantes

Más de 3.000 personas serán debutantes en la distancia del medio maratón: 21.097´5 m.

Los más jóvenes y los más mayores

18 años y 17 días de edad y 77 años tienen los participantes más joven y más longevo de la prueba.



87 nacionalidades



87 países representados. Los buenos resultados deportivos de la prueba en los últimos años (con dos récords del mundo incluidos), sumados a la buena imagen que dio la ciudad en el Mundial de Medio Maratón Valencia 2018, han aumentado el interés internacional por la prueba, que cada año cuenta con más presencia extranjera.

A por el récord mundial femenino

64 minutos 51 segundos. Ese es el tiempo que tendrán que rebajar las atletas de élite de este 2019 para conseguir su objetivo y el de la organización: volver a superar el Récord del Mundo Femenino. El actual (1h04:51) lo logró en el anterior recorrido valenciano Joyciline Jepkosgei en València en 2017.



8 años bajando de la hora

8 ediciones son las que lleva el Medio Maratón Valencia parando el crono por debajo de la hora.

13 Giros

13 son los giros que tiene el nuevo recorrido. Tras el éxito del circuito del Mundial de Medio Maratón Valencia 2018, se replicó para la prueba con el resultado de cientos de mejores marcas personales y una marca de récord.



2027 vallas

2027 vallas se necesitan para marcar los 21.097,5 del recorrido por toda la ciudad.



Dispostivo médico

30 médicos. Pero también 10 enfermeros, 20 ambulancias, 6 patinadores y dos hospitales de campaña. El dispositivo médico del Medio Maratón es uno de los más amplios que se realizan en España en carreras y cuenta con 25 médicos repartidos en el recorrido y zona de meta, de los cuales 20 son anestesistas. Además, por primera vez habrá 10 médicos participando en la carrera identificados y preparados para atender a aquellos que lo necesiten.



140 WC

140 WC portátiles se instalan en los alrededores de la zona de salida y meta para el día de la carrera.

Litros de hidratación

36 162 litros de agua Aquabona, 20 000 litros de Powerade, 18 000 geles y 17 500 barritas de Enervit para que los corredores cojan fuerzas y se hidraten durante y después de la prueba.



Camisetas

9 tallas y 2 opciones de camiseta Luanvi son las que han podido elegir los corredores. Este año, los corredores 51 por ciento de las mujeres han elegido camiseta de tirantes, frente al 49 que han optado por la manga corta. En hombres, el 74 por ciento ha preferido la manga y solo el 26 por ciento los tirantes.



Obsequios

245 000 obsequios se entregarán dentro de las bolsas del corredor. Además, se repartirán 20 000 plátanos de Canarias y 15 000 mallas de naranjas.



Reciclaje



4880 kilogramos de envases de cartón y plásticos reciclados en 2018 por Ecoembes. Se evitó la emisión de 3611kg de CO2 a la atmósfera, el equivalente a 423 horas de emisiones de un tubo de escape. Este año, se esperan superar esas cifras.

Menos plástico

35 000 bolsas de plástico. Se han ahorrado al convertir las bolsas de corredor en gym sacks y quitar las de los avituallamientos de meta. También se ha eliminado la publicidad en papel que se entregaba a los corredores y se ha utilizado un papel con certificado PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para la revista oficial.