Histórico a la vez que insólito. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP agotó la cifra récord de 30.000 dorsales dispuestos para la ambiciosa edición del 40 aniversario, en la que la prueba tratará de batir el récord del mundo, según el deseo del presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Roig, principal mecenas de una carrera que ya figura entre las grandes maratones del mundo por méritos propios. No en vano, World Athletics (antes IAAF) le concedió el pasado 30 de enero la novedosa Etiqueta Platino que en 2020 solo tienen los seis 'majors', y unas pocas pruebas más como el Maratón de Seúl y el de València.

Tan solo han pasado dos meses y 18 días, o lo que es lo mismo, 79 días desde la exitosa jornada del 1 de diciembre de 2019, que estableció un nuevo récord de 'finishers', con 21.654 llegados a meta, algo nunca visto en España en una carrera de 42,195 km, superando los 19.246 de 2018. Y con dos récords absolutos de la prueba, el que logró Kinde Atanaw Alayew, con 2h03:51, que situó a València como la sexta ciudad del mundo con el maratón más rápido, y Roza Dereje, con 2h18.30, que le dio un pellizco de más de tres minutos a la anterior plusmarca femenina.

Un día después, el 2 de diciembre, se abrieron las inscripciones para la siguiente edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, que tendrá lugar el 6 de diciembre de 2020, y a lo largo de estos dos últimos días se agotaron los últimos 250 dorsales de los 30.000 que salieron a la venta. Son 5.000 más que el pasado año. Un incremento que ha sido posible gracias a la suspensión del 10K paralelo que durante diez años ha acompañado la espectacular salida de la prueba en el Puente de Monteolivete, en plena Ciudad de las Artes y de las Ciencias.



20.000 en solo once días

La respuesta de los corredores ha sido espectacular ya que en apenas dos meses y medio agotarán los dorsales de la carrera. Y eso que en las últimas semanas el ritmo de venta se había ralentizado después de una primera semana frenética en la que las ventajas ofrecidas a los participantes de la última edición, entre otras como el pack por adquirir además el dorsal para el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso dispararon las inscripciones. Sin ir más lejos, el primer tramo de 10.000 dorsales a 60 euros se agotaron en solo 48 horas, y los siguientes 10.000 a 80 euros nueve días después. Los últimos diez mil, a 100 euros, más los 5 euros de la licencia de día de la RFEA y los opcionales 3 euros de la aportación solidaria a Save the Children extensibles al resto de tramos, han tardado hasta dos meses en agotarse, los últimos cien a lo largo de este martes. Si en 2019 ya no quedaba ninguno de los 25.000 dorsales el 27 de junio, cinco meses antes de la fecha de la carrera; en esta ocasión, el período casi se ha duplicado y el considerado el mejor maratón de España durante los últimos años ha colgado el cartel de 'no hay dorsales' a nada menos que nueve meses y medio de la prueba.



Menos de 1.600 en la Media

En el caso del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP del 25 de octubre de 2020, el ritmo de las inscripciones arrancó también en cifras de récord, con dos tramos de 10.000 dorsales a 30 y 40 euros respectivamente, hasta completar los 20.000, para lo que a última hora del lunes 17 de febrero apenas restaban 1.600.

Las inscripciones del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso, Etiqueta de Oro y que se estrenará este año en el nuevo circuito SuperHalfs que forman las cinco mejores carreras del mundo de la distancia (Lisboa, Praga, Copenhague, Cardiff y València), se vieron impulsadas también por las del maratón, pues adquirir el pack conjunto con el maratón hasta determinada fecha suponía un ahorro de hasta 10 euros.