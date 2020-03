Gedeón Guardiola confirma su positivo por coronavirus

Gedeón Guardiola, jugador del Rehin Neckar Löwen alemán y de la selección española de balonmano, ha confirmado a EFE que ha dado positivo en el test del coronavirus y que se encuentra en casa, sin fiebre, pero aislado.

El jugador de Petrer (Alicante), de 35 años, fue sometido este martes en Alemania a un test junto al resto de integrantes de la plantilla de su club como consecuencia de que uno de ellos había dado positivo. En total, son tres los jugadores del equipo que han dado positivo en las pruebas, uno de ellos Gedeón. El alicantino se suma así a la lista de deportistas infectados por el coronavirus.

"En mi equipo detectaron un caso de coronavirus y el martes casi todos los jugadores nos hicimos un test. Hoy a las dos de la tarde me han llamado para decirme que soy uno de los afectados. Tampoco cambia mucho mi situación porque mi familia y yo ya estábamos en cuarentena desde el sábado", explicó Gedeón, quien reside en la ciudad alemana de Heidelberg junto a su mujer y sus hijos.

El jugador español agregó que ahora debe aislarse totalmente del exterior. "Me pongo la mascarilla y guantes cuando salgo de la habitación para ir al servicio o a coger cualquier cosa", explicó Gedeón, quien señaló a EFE que está bien: "es como una gripe, he tenido dos días fiebre, pero ya no tengo".

"Hay que ser responsables y conscientes de lo que nos está pasando y seguir con esta rutina un poco fuera de lo común, pero hay que hacer caso a las autoridades para que cuanto antes se vaya esta pesadilla. Mucho ánimo para todos desde Alemania", concluyó.