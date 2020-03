España supera los mil fallecidos y roza los 20.000 contagiados por coronavirus

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha indicado que los casos de coronavirus en España se sitúan ya en 19.980 casos, lo que supone 2.833 positivos más que ayer, un 16,5 por ciento de incremento. Además, se han superado ya las 1.000 muertes, con un total de 1.002.

Según Sanidad, 10.542 pacientes están hospitalizados, el 52 por ciento del total de afectados, aunque la situación varía por comunidades autónomas en función de los perfiles de pacientes y la cantidad de detección, ha precisado Simón en rueda de prensa tras el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. 1.141 siguen en UCI, pero se "empiezan a dar algunas altas, aunque en cifras pequeñas". Seis altas se han dado en Madrid. Las estancias en cuidados intensivos son "muy largas", de hasta 28 días.

Sigue aquí al minuto las últimas noticias sobre la crisis del coronavirus





El Ministerio de Sanidad ha pedido a todos los ciudadanos mantener "la tensión" de las medidas contra el coronavirus porque, ha alertado, "los días difíciles, duros, vienen ahora".

Lo ha informado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en la rueda de prensa diaria tras la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, donde ha destacado que ya hay 1.002 fallecidos por el virus y 19.980 personas infectadas.

Simón ha explicado que estamos acercándonos a la semana de implementación del decreto que fijaba el estado de alarma por el coronavirus y "hay que aguantar" y "concienciarnos" de mantener la alerta.



"Mantener la tensión"

Ha insistido en que todo el mundo debe "mantener la tensión" porque el impacto del estado de alerta "no se puede aguantar mucho tiempo".

Ha mostrado un mapa de España en el que se reflejan las comunidades afectadas con más casos pero ha instado a que lo que se pretende es que las zonas más afectadas mejoren al igual que en las que hay menos casos de coronavirus.

"Lo conseguiremos concienciados con las medidas, son útiles y hay que cumplirlas", ha reiterado Simón, que ha explicado que "no sirve" que las comunidades con menos problemas piensen que no pasa nada pues "la incidencia puede ser mayor que ahora".



Una cantidad "infraestimada"

Simón ha reconocido, por otro lado, que el número de transmisiones por coronavirus podrían estar "muy probablemente" infraestimadas.

"Ahora mismo, es muy probable que los datos infravaloren la transmisión total, pero sí que nos permiten valorar la evolución porque son relativamente estables de los pacientes más afectados, como hospitalizados y en UCI", ha comentado Simón.

El experto ha avanzado que las autoridades sanitarias son conscientes de que "en algunas comunidades autónomas la sospecha es que la transmisión comunitaria es mayor de lo que los datos indican". "Más que una sospecha es probablemente una realidad", ha puntualizado. "De los casos de los que no tenemos un diagnóstico confirmatorio, obviamente no se pueden reportar y, por lo tanto, no tenemos ahora mismo una idea muy objetiva de la situación de transmisión comunitaria en algunas zonas", ha admitido. Simón ha anunciado que "se están promoviendo estudios que permitan conocer esta realidad".

El experto ha apuntado que "hay que tener mucho cuidado" con la interpretación de la cifras actuales del coronavirus, porque la notificación de casos "está sujeta a muchos factores", como la sobrecarga de los laboratorios que realizan las pruebas diagnósticas. Esto "puede producir artefactos en la evolución de los datos", ha señalado. En las últimas 24 horas, los positivos se han incrementado un 16,5 por ciento, mientras que el jueves el avance fue del 25 por ciento.