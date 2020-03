Crisis del coronavirus | Los deportistas españoles celebran la suspensión de los JJOO

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pospondrán un año. Se trata de la primera vez que esto ocurre desde que comenzaron los juegos modernos en el siglo XIX, lo que lo convierte en el mayor evento mundial que se verá interrumpido por la pandemia de coronavirus. Los deportistas españoles, por su parte, han celebrado la decisión.

Craviotto

El piragüista Saúl Craviotto, ganador de cuatro medallas olímpicas, aseguró tras el anuncio del Comité Olímpico Internacional (COI) de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio al verano del año 2021, que "es la decisión más correcta, la más sensata", en un momento en el que dijo hay que centrarse en superar la pandemia por el coronavirus.

"Por fin nos han comunicado oficialmente que se aplazan los Juegos Olímpicos para el verano de 2021 y creo que es la decisión más correcta, la más sensata, dada la situación que tenemos a nivel mundial", aseguró Craviotto en sus redes sociales.



Lydia Valentín

La halterófila española Lydia Valentín ha asegurado que el COI ha tomado "la mejor decisión" aplazando los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que muchos deportistas ni siquiera estaban "entrenando" y los que lo hacían no podían sacar "el máximo rendimiento", y ha apelado a tomar la noticia con "paciencia" y siendo "optimistas".

"Hoy finalmente el COI daba la noticia de que los Juegos Olímpicos se van a posponer un año. Es la mejor decisión; los deportistas necesitábamos saber las noticias para prepararnos. Muchos de los deportistas no estaban entrenando, y los que estábamos entrenando no lo estábamos haciendo igual que siempre, con el máximo rendimiento. Creo que ha sido una buena noticia", señaló en un vídeo.



Mireia Belmonte

Por su parte, Mireia Belmonte, medallista olímpica en Londres 2012 y Río 2016, afirmó este martes que "finalmente se ha hecho lo correcto". "En primer lugar la opción de tener a tanta gente en la villa olímpica con estos meses de incertidumbre y con un problema sanitario no era lo más adecuado. Se ha tomado la decisión idónea. Lo que había que hacer. Nuestros deportistas en España no se estaban entrenando en condiciones óptimas, no estábamos en la misma igualdad que otros. Por tanto, es lo justo", apuntó Mireia Belmonte.



Julia Figueroa

La judoca andaluza Julia Figueroa, sexta en el ránking mundial en la categoría -48 kilos, manifestó este martes que "todo el mundo quería el aplazamiento" de los Juegos de Tokio 2020 pero se muestra inquieta porque ignora "qué criterio seguirá ahora la Federación Internacional de Judo para la clasificación".



Sergi Bruguera

Sergi Bruguera, capitán español de Copa Davis, ha señalado tras conocer el aplazamiento de los JJOO que es una buena decisión y cree que "nadie llegaría en las mejores condiciones, ni física ni mentalmente". "Creo que es una buena decisión. Los Juegos Olímpicos son el evento más importante del deporte y nadie, creo, llegaría en las mejores condiciones ni física ni mentalmente", dice Bruguera en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Tenis.



Sandra Sánchez

La campeona del mundo de kárate en la modalidad de kata, Sandra Sánchez, ha asegurado tras el aplazamiento que los deportistas tienen "un año más para seguir mejorando" y ha considerado que la decisión del COI "es la más justa para todos".



'Chuso' García Bragado

El atleta español Jesús Ángel García Bragado aseguró que mantiene la intención de disputar sus últimos Juegos Olímpicos en Tokio, pese a que la cita se ha aplazado a 2021 y entonces tendrá 51 años. "Quiero cumplir mi sueño de retirarme en Tokio. Allí se hará la última competición de 50 kilómetros marcha (a partir de entonces se retirarán del calendario olímpico) y, si había decidido estar allí, el aplazamiento no cambiará mi decisión", aseguró.



Dani López Pinedo

El portero de la selección española de waterpolo, Dani López Pinedo, calificó este martes como "lo más lógico y sensato" aplazar los Juegos Olímpicos a 2021 y señaló a EFE que pese a ello "el equipo será igual de fuerte dentro de un año" después de tres años consecutivos jugando finales de Mundiales y Europeos.



Fernando Alarza

El español, cuarto en el pasado Mundial de triatlón, tercero en el de 2016 y subcampeón de Europa en 2018 del deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie, manifestó este martes que está de acuerdo con el aplazamiento de los Juegos de Tokio porque "los Juegos son una gran fiesta de todo el planeta; y el planeta ahora no está para fiestas".



Paula Grande

La tiradora riojana, la principal especialista de carabina de España, y que aspiraba a confirmar el próximo mes de mayo su plaza en los Juegos Olímpicos, ha declarado a EFE que el aplazamiento de la cita olímpica "es lo mejor para todos".



Maica García

La jugadora de la selección española de waterpolo calificó de "lógica y responsable" la decisión de aplazar hasta el 2021 los Juegos Olímpicos de Tokio y aseguró que es "lo óptimo" que se podía hacer teniendo en cuenta que todos los equipos iban a llegar en "baja forma" a la competición. "La salud mundial debe prevalecer y lo más importante ahora es que el coronavirus no afecte a las personas en general ni a las que tienes cerca. Ha sido un shock para todo el mundo", dijo a Efe la waterpolista.



Raúl Entrerríos

El capitán de la selección española de balonmano, Raúl Entrerríos, calificó de "histórica" la decisión del COI de aplazar un año los Juegos Olímpicos de Tokio y afirmó que "la salud de las personas es lo más importante". "Es una decisión histórica aplazar unos Juegos Olímpicos, pero cuando se hace por un motivo tan importante como la salud de las personas, creo que no hay más que decir. Eso está por encima de todo y, por supuesto, por encima del deporte. Se ha considerado que es la mejor solución y todos tenemos que aceptarlo", señaló.



Damián Quintero

El karateca español, número uno de ránking olímpico y clasificado para los Juegos de Tokio, señaló tras conocer el aplazamiento de la cita a 2021 por el coronavirus que espera que "guarden la clasificación" de aquellos atletas que ya consiguieron el billete a la cita olímpica.



Álvaro Martín

"El viernes, Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, nos transmitía 'normalidad'. El lunes, el COI se planteaba 'diferentes escenarios'. Hoy, es oficial #Tokio2021 . Cada día, un escenario nuevo. Cada día, un sin fin de dudas a los deportistas. Por fin se acabó!", ha comentado Martín en las redes sociales.



Javier Cienfuegos

Cienfuegos, plusmarquista español de lanzamiento de martillo y séptimo en los Mundiales de Atletismo de Doha, ha señalado que aunque la decisión se veía venir, la confirmación del aplazamiento les ha dado "tranquilidad", ya que se ha acabado la "incertidumbre" a la hora de entrenar.



Ana Peleteiro

La atleta española consideró que ante la pandemia de COVID-19 "no duele ni un poquito tener que aplazar todo 365 días", aunque eso suponga retrasar su debut en unos Juegos Olímpicos.



Irene Sánchez-Escribano

La atleta toledana, reciente campeona de España de Campo a Través y cuatro veces campeona de España de 3.000 obstáculos, entre otros muchos triunfos, considera "positivo" el aplazamiento de un año de los Juegos Olímpicos de Tokio, que debían comenzar el 24 de julio.