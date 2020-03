"Retrasar los Juegos es la mejor decisión posible"

El Comité Olímpico Internacional, ante la crisis sanitaria originada por el COVID-19, ha emitido este martes un comunicado en el que ha decidido aplazar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. La fecha límite que se ha marcado para celebrar este evento es el verano de 2021.

La directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, ha señalado tras conocer esta información que desde la Fundación "creemos que se ha tomado la mejor decisión posible dadas las actuales circunstancias. En estos momentos, lo más importante es la salud de las personas y, en el caso concreto de los deportistas, lo mejor era sacarles de esa situación de incertidumbre que estaban sufriendo. La cita olímpica es un evento de una magnitud enorme para un deportista. Es, posiblemente, la cita de su vida y con lo que ha estado soñando muchos años por lo que hacerles afrontar este evento con este nivel de estrés no es sano ni lógico. Además, estamos de acuerdo con el Comité Olímpico Internacional en que deben celebrarse, por lo que coincidimos en que lo mejor es que se retrasen a una nueva fecha".

Elena Tejedor se refirió al caso de los deportistas del Proyecto FER: "Puedo decir con orgullo que seguían dándolo todo, entrenando cada uno en casa, adaptándose a las circunstancias como podían, pero es evidente que estas no son las mejores formas de preparar unos Juegos Olímpicos. De hecho, esta misma mañana les habíamos enviado una carta agradeciéndoles el esfuerzo que veíamos que estaban haciendo. Ahora les animamos a que sigan trabajando y entrenándose en casa, que no desistan porque esto no tiene que parar. Sabemos que esta situación es temporal y que esto pasará. Lo que queremos ahora es que, cuando pase, a nuestros deportistas les pille lo más fuertes posible, ya que desde la Fundación Trinidad Alfonso les seguiremos apoyando para esta nueva convocatoria de los Juegos en su nueva fecha 2021".

El comunicado de la Fundación Trinidad Alfonso concluye con dos de los mensajes de optimismo que inundan las redes sociales en estas difíciles circunstancias: #EstoNoTieneQueParar y #EstoPasará