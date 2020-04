Con 108 años de edad, hace rodillo en casa todos los días

Las personas mayores son el colectivo mayor riesgo pero eso no impide no preocupa al francés Robert Marchand, un quien con 108 años de edad, se ha convertido en todo un símbolo de resistencia y perseverancia ya que desde que empezó el confinamiento, cada día, en su casa de Miens, Francia, hace rodillo para no dejar su gran pasión: la bicicleta. Ni la pandemia del coronavirus ni la edad ni el confinamiento son obstáculos para Marchand que sigue asombrando y batiendo récords.

Con 108 años cumplidos Robert Marchand presume de ser el ciclista más viejo del mundo. Hace tres años batió el récord de la hora para mayores de 100 años (una categoría que la UCI tuvo que crear adedrede para él), logrando completar 22,5 kilómetros. Tenía 105 años. Nació el 26 de noviembre de 1908 y a lo largo de su vida ha sobrevivido ya a otra pandemia, la gripe española de 1918, además de las dos Guerras Mundiales.

Marchand nunca llegó a ser deportista profesional aunque el deporte siempre ha formado parte de su vida. De joven fue primero boxeador, luego gimnasta (llegó a ser campeón de Francia en 1914) y ciclista. Llegó a ganar carreras como ciclista de joven aunque por motivos económicos en plena Gran Depresión de 1929 tuvo que dejar la bicicleta. Muchos años después retomaría su gran pasión que ya no ha abandonado, aunque hace dos años, con 106 de edad, se vio obligado a retirarse de la competición. La UCI anunció a Marchand que, por su salud, no le permitiría participar en ninguna prueba más. El veterano ciclista, resignado, y por los consejos de su médico, tuvo que anunciar su retirada pero eso sí, sigue practicando ciclismo por afición. Estos días, le está sirviendo para mantenerse en forma durante el confinamiento.