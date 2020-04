La Federación Española resuelve sobre las Ligas

La Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano acordó en la reunión celebrada este viernes elevar una propuesta a la Comisión Delegada, el órgano de gobierno de la RFEBM, para "dar por finalizada" la temporada 2019/20 "sin ejecutar ningún tipo de descenso deportivo, pero sí con ascensos de categoría" a causa de la pandemia de coronavirus.



"Elevaremos una propuesta a la Comisión Delegada para dar por finalizada y que, por tanto, no se disputen más partidos en las competiciones nacionales esta temporada", señaló el presidente de la Federación Española, el valenciano Francisco Blázquez, en un vídeo difundido por la RFEBM tras la reunión de la Junta Directiva.



En este sentido, Blázquez explicó que la decisión de la Junta Directiva responde a las "consultas" realizadas con los diferentes estamentos del balonmano español, así como con el Consejo Superior de Deportes (CSD).



"Esta propuesta es resultado de las consultas a los diferentes estamentos de nuestro deporte, con los clubes, los árbitros, los entrenadores, con los jugadores y jugadoras, así como al Consejo Superior de Deportes para intentar cubrir las máximas garantías de seguridad sanitarias y con otras federaciones nacionales deportivas que disponen de ligas regulares, a fin de tratar de tomar una decisión conjunta por el bien del deporte español", indicó Blázquez.



Asimismo, el presidente de la Federación Española de Balonmano informó que se propondrá a la Comisión Delegada que no se produzcan descensos deportivos en las competiciones nacionales, pero sí ascensos de categoría.



"Vamos a proponer a la Comisión Delegada que esta temporada 2019/20 no existan descensos deportivos entre los equipos que participan en las competiciones nacionales, pero sí queremos premiar a aquellos equipos que han estado trabajando durante más de seis o siete meses, permaneciendo en los puestos altos de la clasificación y que quieren dar un salto deportivo, por lo que propondremos que existan ascensos en las distintas competiciones nacionales, velando por el bien de nuestro deporte e intentando ser lo más justos posibles", señaló Blázquez.







? COMUNICADO OFICIAL @RFEBalonmano | La Junta Directiva va a elevar una propuesta a la Comisión Delegada, órgano de gobierno federativo, planteando la suspensión definitiva de las competiciones nacionales y la finalización de la temporada 2019/2020



? https://t.co/G2OJTzrcNc pic.twitter.com/HEaAIWas54 — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) April 24, 2020

Concluyen las competiciones continentales y de selecciones

La aprobación o no de estas propuestas, quedará de este modo, según explicó la Federación Española, "en manos" de la Comisión Delegada de la RFEBM, en la que se encuentran representadas las federaciones territoriales, clubes, árbitros, entrenadores y jugadores.En el caso de aceptar la propuesta, la Comisión Delegada será la encargada, junto con el Departamento de Competiciones de la RFEBM de articular el procedimiento para establecer las plazas de ascenso en cada categoría.De aprobarse, elrepetirá título, mientras que ely el, los dos representantes de la Comunitat Valenciana, acabarían undécimo y duodécimo respectivamente, con los alicantinos clasificados para Europa como finalistas de la Copa ante el campeón de la ASOBAL. El CBM Elche sería subcampeón de la Liga Guerreras Iberdrola, tras quedarse a cuatro puntos del líder Bera Bera.Esta decisión de la RFEBM llega pocas horas después de que el Comité Ejecutivo de la(EHF) acordara en la reunión mantenida este viernes dar por finalizada la temporada continental tanto a nivel de clubes como de selecciones."A consecuencia de la pandemia de coronavirus y tras analizar la situación actual, incluidas las medidas gubernamentales como las restricciones para viajar o la prohibición de organizar eventos masivos, se concluye que no pueden disputar partidos en junio, por lo que varias competiciones deberán posponerse o cancelarse", señaló la EHF a través de su página web.En este sentido, la Federación Europea, tras descartar la posibilidad de disputar los octavos y cuartos de final de la Liga de Campeones masculina, ante la "saturación" del calendario, decidió que serán los dos primeros de cada grupo de la fase regular los que disputen la "Final a Cuatro", que se disputará del 28 al 29 de diciembre en Colonia.Una medida que otorga al, que concluyó como primer clasificado del grupo A, el billete directo para la "Final Four" de Colonia, que también disputarán el París Saint Germain, segundo del grupo A, así como el Kiel alemán y el Veszprem húngaro, los dos primeros clasificados del grupo B.Por su parte, la EHF trabaja en la posibilidad de que los cuartos de final, así como la Final a Cuatro de la Liga de Campeones femenina se disputen del 3 al 6 de septiembre en Budapest.En el caso de que no se pudiera jugar en estas fechas, se aplicaría el mismo criterio que en la competición masculina, y los dos primeros clasificados de cada grupo, el Metz francés, el Esbjerg danés, el Györi húngaro y el Brest francés disputarían la "Final Four".Por otra parte, la Federación Europea dio por canceladas tanto lamasculina, en la que participan el Liberbank Cuenca, el ABANCA Ademar de León y el BM. Logroño La Rioja, como femenina, así como la Copa Challenge femenina, en la que el Aula Alimentos de Valladolid y el KH-7 Granollers debían disputar una de las semifinales.Igualmente la EHF decidió que no se disputarán los partidos que faltan por jugarse de la fase de clasificación para elfemenino de 2020, otorgando la clasificación a aquellos equipos que ocupan las dos primeras plazas de sus respectivos grupos. Una medida que llevará a España, vigente subcampeona mundial, directamente a la fase final del Europeo de Noruega y Dinamarca, junto con los equipos de Rusia, Países Bajos, Rumania, Suecia, Hungría, Montenegro, Alemania, Serbia, España, Eslovenia, Polonia, República Checa, Croacia, así como Francia, la vigente campeona.Tampoco se disputarán las eliminatorias de clasificación europea para el Mundial de Egipto 2021, para el que España ya tiene plaza asegurada como último campeón de Europa.Para otorgar las plazas se utilizará como base la clasificación del último Europeo por lo que Eslovenia, Alemania, Portugal, Suecia, Austria, Hungría, Bielorrusia, Islandia, República Checa y Francia lograrán el billete mundialista.