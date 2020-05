Juan Ayuso da el salto a la elite del ciclismo

Su brillante presente no ha pasado desapercibido. Su esplendoroso futuro ha resultado irresistible. Su enorme talento se ha convertido en el mejor reclamo. Sin haber alcanzado todavía la mayoría de edad (cumplirá los 18 años el próximo mes de septiembre), Juan Ayuso Pesquera acaba de protagonizar una de las grandes noticias del ciclismo nacional desde el inicio de este atípico 2020. Considerado con un auténtico diamante en bruto, el joven deportista del Proyecto FER ha firmado recientemente un contrato para las próximas cinco temporadas con el UAE Team Emirates, uno de los principales y más poderosos equipos profesionales de la actualidad. A partir de 2021, Ayuso tendrá como compañeros al esloveno Tadej Pogacar, al italiano Fabio Aru, al portugués Rui Costa o al colombiano Fernando Gaviria, entre otros.

"Juan es un corredor al que hemos seguido desde hace bastante tiempo. No es ningún secreto que nos gusta trabajar y apostar por jóvenes talentos. Y Ayuso representa este perfil a la perfección. A sus privilegiadas condiciones físicas y deportivas, añade una muy buena cabeza sobre sus hombros. Estamos muy contentos por haber cerrado esta incorporación", señala Josean Fernández Matxín, uno de los principales responsables deportivos del UAE Team Emirates.

El espectacular paso de gigante dado por Juan Ayuso con su incorporación a una de las mejores escuadras del ciclismo profesional es la recompensa a una trayectoria primorosa. A Juan, los maillots y los trofeos acreditativos empiezan a desbordarle. Es la consecuencia directa de sus múltiples éxitos. Cada carrera en la que compite se traduce en un podio, en un premio. De hecho, hasta que la pandemia del covid-19 lo paralizó todo, el joven ciclista FER, nacido en Barcelona, pero residente en Xábia desde los 8 años, había destapado la temporada como un ciclón. Todo eran victorias. Entre ellas, las dos primeras pruebas de la Copa de España, en Extremadura, el 29 de febrero, y en Castellón, el 8 de marzo. Es decir, Juan apuntaba a un curso memorable, en el que aspiraba a revalidar el título de campeón de España junior, y a subir al podio en el Europeo y el Mundial de la categoría.

Aunque todavía faltan muchos meses, lo más normal es que en 2021 Juan sea cedido a otro equipo para afrontar, como principales retos, el Tour del Porvenir o el Giro de Italia sub-23. "No obstante, todo a su debido tiempo. Ahora, es momento de celebrar este paso tan importante en mi carrera deportiva. Estoy muy feliz. El pasado mes de diciembre, estuve concentrado durante una semana con mi nuevo equipo en Benidorm. Me impresionó lo que vi. Sobre todo, su seriedad, su profesionalidad y el gran ambiente entre todos los corredores. No tengo duda de que, en un futuro muy próximo, mi nuevo conjunto se convertirá en el mejor del World Tour" señala Juan Ayuso.

Hasta la fecha, el ciclista FER se había revelado como un auténtico todoterreno. Como un clasicómano. No es de extrañar que, hace algunos meses, reconociera a este mismo portal informativo que uno de sus principales referentes fuera el francés Julian Alaphilippe. A partir de ahora, espera convertirse en "buen escalador para destacar en los principales eventos", señala. Con todo, lo que desea ahora es que esta crisis sanitaria del covid-19 pase cuanto antes. La incertidumbre sobre los próximos meses es total. "No obstante, me gustaría disputar alguna prueba antes de que acabe la temporada y ofrecer más victorias al Bathco, el equipo cántabro en el que tan a gusto me he sentido en los últimos años", añade el ciclista del Proyecto FER. Sin competir, Juan ha dado uno de sus mejores demarrajes. De los muchos que le quedan por delante.