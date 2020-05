Nueva renovación en la plantilla del Fertiberia

Otra pieza fundamental que continuará un año más en el Fertiberia BM Puerto Sagunto es Leo Querin, que ha demostrado las últimas temporadas ser un gran baluarte tanto en las facetas defensivas como ofensivas. Se suma a la renovación de Diógenes 'Dija' Cruz, que se añadió este martes a las del técnico Vicent Nogués y su segundo Vicent Rosaleny.

El veterano jugador italo-argentino cuenta como está viviendo toda esta situación: "He estado entrenando en casa, las primeras semanas fueron complicadas, pero pude conseguir cierto material deportivo bicicleta, pesas, € así que he podido entrenar bastante bien y hacer el confinamiento un poco más llevadero".

Con respecto a su renovación: "Estoy muy contento, ya llevo tres años aquí en el Puerto donde me siento muy bien y la verdad es que tenía ganas de continuar. Sobre todo, porque, aunque cuando finalizó la liga estábamos en posiciones de salvación y estamos contentos por conseguirla, si se me quedó un sabor amargo de no poder terminarla".

"El año que viene va a ser un año muy complicado para muchos equipos, ya que económicamente el balonmano ya no estaba muy bien y ahora con esta crisis se pierdan muchos patrocinadores y ayudas. Esperemos poder formar un buen equipo y poder conseguir la permanencia y si las cosas van bien pues mirar un poco más arriba", reflexiona sobre el año que viene.



La capitanía en juego

Con respecto a la baja de Bruixola, "es una baja muy importante para nosotros y a principios del año pasado le echamos de menos las primeras jornadas, pero bueno si hay que dar un paso adelante en la capitanía del equipo estoy dispuesto a asumirla". Cabe reseñar que Leo el año pasado era el segundo capitán del equipo.

Leo quiere mandar un mensaje a la afición: "La afición es verdad que es muy importante para nosotros porque los partidos en casa muchos de ellos los hemos sacados gracias a ellos, pero todavía es incierto como va ser el inicio del campeonato. Me gustaría que esto se supere y que se pueda empezar con público en casa, ya que el público en el puerto es muy importante y el equipo lo siente cuando está presente. Lo ideal sería comenzar con público, pero si no se puede empezar con ellos, seguramente de alguna manera nos estarán dando la fuerza. Pero si no se puede todo el mundo partirá en la misma situación. Animar a todo el mundo, hay que cuidarse para salir de esta situación complicada que estamos viviendo y esperar que las cosas mejoren."

Con la renovación de Leo se sigue perfilando el equipo para el año que viene, la segunda temporada consecutivo del equipo en la Liga ASOBAL desde su último ascenso.