Zasca de Ricardinho al Inter Movistar

El mejor jugador de fútbol sala del mundo no se muerde la lengua. La despedida de Ricardinho del Inter Movistar no está siendo la deseada por el futbolista. Así lo expresó la leyenda portugesa, en una entrevista desarrollada en Instagram con el periodista Rui Da Cruz en la sección 'Futsal Talks'.

"Lamento esta falta de contacto. Desde que entramos en cuarentena, los directores hablaron conmigo en la primera semana. No sé si soy, o no, jugador de Inter. ¿Es esta la despedida que merezco?'', dijo el futbolista.

''Creo que me merecía más cariño, un simple mensaje preguntando que si todo iba bien. Estoy decepcionado, pero siempre estaré agradecido a este club", expresó el portugués. Acerca de la situación económica, el futbolista fue contundente con una afirmación sobre su salario. ''Desde que entramos en el ERTE, sólo he cobrado 3.000 euros de un salario que ronda los 50.000", finalizó el portugués.

La próxima temporada Ricardinho jugará para el ACCS francés, en la que será su primera experiencia en el futsal francés y sobre la que el luso también habló. ''No sé si la de París será mi última aventura en el fútbol sala. Por donde he pasado he dejado huella y espero lograr lo mismo en Francia. Vamos a intentar llegar a la Final Four de la Liga de Campeones, que sería algo increíble'', dijo Ricardinho.