El increíble hoyo en uno de Jon Rahm saltando sobre el agua

El golfista español Jon Rahm sorprendió este martes durante los entrenamientos del Masters de Augusta con un golpe inverosímil para embocar una bola que botó tres veces en el agua y dibujó una espectacular inverosímil en el green antes de entrar.



Rahm, que celebraba su 26 cumpleaños, se ha anotó dos hoyos en uno durante las rondas del entrenamiento del torneo, que se disputa esta semana después de su postergación desde abril como consecuencia de la pandemia de a Covid-19.



From pond to pin! Rahm skips to a hole-in-one on No. 16 at #themasters pic.twitter.com/JNNPWgW9OP