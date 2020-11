Vídeo: El sprint más acrobático de Peter Sagan

El eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe), triple campeón mundial, sigue probando nuevas sensaciones mientras disfruta de las vacaciones. A un año de finalizar su contrato y con la duda de la retirada, "El Bicho" ha decidido sentir la velocidad por todo lo alto, dentro de un avión de combate, con "ambiciones" de llegar al espacio.



En sus redes sociales, Peter Sagan ha publicado un vídeo en pleno vuelo dentro de un avión de combate. El eslovaco, quien fue la imagen del Giro de Italia y embajador de la Cultura italiana a través de varios documentales, sintió velocidades de vértigo, giros insólitos y maniobras que lejos de imponerle respeto le permitieron disfrutar a tope de la experiencia.



Desde las alturas, Sagan bromeó dirigiéndose al prestigioso astronauta francés Thomas Pesquet.



"Hola Thomas, a veces sentí temblores, pero voy mejorando y seguiré entrenando. Por favor, llámame cuando haya un lugar en un cohete SpaceX o en la Estación Espacial Internacional. Incluso me pueden poner en la bodega de carga si es necesario".



Peter Sagan finalizó la temporada 2020 con una sola victoria en su casillero, alcanzada en el Giro de Italia.





