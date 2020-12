Esteban Cejudo: "Fue bonito vivirlo con mi chica y con mi abuela"

El jugador del Levante UD FS Esteban Cejudo se ha convertido en el primer futbolista del equipo valenciano que ha sido convocado por España y confesó que es un sueño hecho realidad y una "ilusión inmensa" su estreno internacional.



"Es un orgullo poder representar a tu país y más en un partido clasificatorio para el Europeo. Cualquier jugador desea llegar a este momento y no tengo palabras de agradecimiento", explicó en una entrevista en los medios oficiales del Levante.





Te va quedar como un guante ????#OrgullGranota ?? https://t.co/8PbAgceTLP — LUD Fútbol Sala (@LUDfutbolsala) December 1, 2020

y quiso compartir este reconocimiento con todos sus compañeros."Empezamos muy bien la temporada y el vestuario es maravilloso, con un equipo muy unido. El objetivo es grupal y que se vea recompensado individualmente es gracias al trabajo que hacemos todos juntos", indicó.. "Estaba visitando a mi abuela con mi pareja y me llamó un compañero del año pasado. No me lo creía y fue bonito vivirlo con mi chica y con mi abuela. He recibido muchos mensajes y felicitaciones y me enorgullece que sigan estando ahí esa gente que me ha apoyado y ha creído en mí durante mi trayectoria", finalizó.