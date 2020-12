Raquel Landín: "Los atletas nos enfrentamos a un calendario incierto"

Para los atletas la pandemia del coronavirus ha sido especialmente dura. Sin poder entrenar durante muchas semanas, con casi todas las carreras y competiciones suspendidas, Raquel Landín, que ha sido una de las protagonistas del III Foro Campeonas de SUPER, ha tenido que apelar a su fortaleza mental «afortundamente los atletas esetamos acostumbrados a la resistencia, a sufrir en las carreras». La atleta, directora y fundadora del club The Kenyan Urban Way, tuvo claro desde el minuto 1 del confinamiento, que había que reinventarse: «durante las 7 semanas de confinamiento todos los días a las 6 de la tarde dirigía una clase de entrenamiento funcional, fuerza, pilates... para los miembros de mi club, pero además se sumaba mucha más gente, teníamos cada sesión entre 80 y 120 personas conectadas». Raquel tuvo que readaptar sus rutinas diarias: «no tenía máquinas, ni cinta de correr, ni elíptica, intentaba hacer mucho trabajo de fuerza, lo que podía. Cuando nos dejaron salir creíamos que todo iba a pasar muy rápidamente pero no ha sido así. La vacuna ha tardado mucho más de los esperado. Para los atletas no ha sido fácil, nos enfrentamos a un calendario totalmente incierto, hemos visto cómo todos nuestros objetivos se iban desvaneciendo. Espero que pronto vuelva la competición».