Yolanda Folguera: "Hasta hace poco se veía el fútbol como una cosa de hombres"

La mujer no sólo se está abriendo camino en el fútbol desde los terrenos de juego, también desde los despachos. Yolanda Folguera es un buen ejemplo de ello. Desde 2018 forma parte de la Junta Directiva de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana presidida por Salvador Gomar en al que ejerce como portavoz y secretaria. Además, desde 2013 preside y dirige la escuela de fútbol base E-1 de Paiporta con más de 400 niños y niñas. Ahora, afirma, ya no sorprende tanto ver a una mujer en puestos de responsabilidad en el mundo del fútbol pero sus orígenes no fueron fáciles: «Se estaba impulsando mucho a todos lo niveles el fútbol femenino pero había una evidente laguna en la gestión, hasta hace poco se veía el fútbol como una cosa de hombres». Yolanda destaca el avance del fútbol femenino, pero, avisa, «todavía queda mucho canmino por recorrer. Soy optimista, creo que algún día se llegará a la igualdad, pero aún tenemos que avanzar mucho. Las Federaciones están apoyando, los patrocinadores cada vez más... pero no hay que parar». En este sentido, pese a la pandemia resalta el incremento de las fichas femeninas: «hemos pasado de 5.000 a 7.100 esta temporada pese a la difícil situación en la que estamos». Yolanda ha sido una de las protagonistas del III Foro Campeonas de SUPER.